吳音寧接掌台肥生變？ 台肥深夜急改法人董事

台肥董座傳出將由行政院中辦副執行長吳音寧接替，震撼外界，但有媒體報導，最終由台肥總經理張滄郎取代吳音寧，接任董事長。不過，台肥暫無回應。

記者蔡秉宏：「台肥在4號早上10點召開董事會，原先外界預期吳音寧可望擔任台肥新任董事長，但在前一晚，台肥連續發出重大公告人事變動，讓一切有了變數。」

針對外傳吳音寧擔任台肥掌市長，行政院長卓榮泰表示，等待董事會的最後決定。（圖／TVBS）

3號深夜，台肥發布重大公告，法人董事由農業部代表莊老達更換為台肥總經理張滄郎，不免讓人聯想與吳音寧人事案有關。行政院長卓榮泰表示：「國營事業的董事長選任都有法定程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後決定才是該公司最後的決定。」

立委（國）賴士葆則說：「所以吳音寧有人解讀是賴清德向小英靠攏，可是因為基層炸鍋，民進黨內部人士很多炸鍋，所以現在這個人事又有可能生變。」

若吳音寧擔任董事長，將坐領超過600萬年薪，專業度也備受質疑，在野批評是「肥貓酬庸」。這項人事案傳出連綠營基層都無法認同。國民黨立委林沛祥預測：「行政團隊針對這樣的人事任命多少會有不同想法。本來盤算可能是為了政治考量，但現在可能回到所謂專業。」吳音寧接任台肥董事長是否落空，仍待台肥證實。

