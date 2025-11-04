吳音寧接董事長有變數？ 台肥1夜連發3公告：「他」接法人董事

傳出吳音寧接台肥董事長引發議論。（圖：吳音寧臉書）

傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任台肥董事長，引發政壇議論，在野黨更質疑肥貓酬庸。董事會召開前夕，台肥昨夜（3日）連發3公告，最引人注目的是，改派台肥總經理張滄郎接任法人董事，董座人事案是否生變備受關注。

昨晚6點多，台肥發布「研發主管異動」，接著在9點多再發2條公告指出，原法人董事農業部代表人農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台肥總經理張滄郎接替。由於在前行政院長蘇貞昌時期，台肥曾經召開臨時董事會，由黃耀興董事接任公司董事長，張滄郎是否循此模式，為董座人事案投下變數。

對於外界質疑，吳音寧日前在臉書發文，台肥是一家上市公司，所有人事安排，都必須依照公司法的規定。目前是新任董事的公布，董事長的人事，仍要等董事會決議通過後，才能進一步討論，「我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」