吳音寧接董座爭議太大尚有變數？台肥深夜公告總經理張滄郎任董事

北農前總經理吳音寧接任台肥董座。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將擔任農業部指派法人董事代表，外界認為吳音寧「篤定」接掌台肥新任董事長，傳出年薪高達1500萬，引起社會議論。不過，台肥3日晚間近9點再度發布重大公告，宣布由台肥總經理張滄郎接任法人董事。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中3日晚間就發了三次公告，引發討論。

台肥目前最大股東為農業部、持股比例達24.07％，泛公股的合庫、國營事業中華郵政也分別持股達4％及3.9％，新制勞退也持有1.31％。台肥10月31日晚間先無預警公告，法人董事代表人將由吳音寧接任，取代原農業部派任的環境工程博士李孫榮，公布後即生效。

廣告 廣告

李孫榮任期原定自2024年6月26日至2027年6月25日，上任僅一年多竟產生異動，消息傳出後遭外界強烈質疑，吳音寧被貼上「大肥貓」標籤，綠營也掀起反彈聲浪。前政務委員張景森在臉書發文指出，這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生容易被政治控制，用來利益輸送，這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑。

然而，台肥3日晚間6點左右先發布了「台肥公司研發主管異動」公告，接著在晚間9點多連發兩條公告更換另位農業部的法人代表，把原農業部資源永續利用司司長莊老達改派台肥總經理張滄郎接替。此舉不免讓人聯想與吳音寧人事案有關。資料顯示，台肥預定4日開董事會，可能討論董事長問題，吳音寧是否能當上台肥董事長，受到高度關注。

面對外界關注，吳音寧日前回應，台肥是上市公司，所有人事安排均須依照公司法程序，目前僅公布新任董事名單，董事長人選仍需經董事會決議後才能進一步討論。無論身處何職，最重要的是務實做事。農業部1日時則重申，董事長人選由董事會決定，農業部將依規定推派董事代表，但尊重台肥董事會對董事長人選的最終決議。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張景森：若看中吳音寧正直有為 派台肥改革須給3個KPI

為何找吳音寧接台肥董座？游淑慧質疑「無專業」：台肥肥到流油