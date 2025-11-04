吳音寧未必接台肥董座？卓榮泰強調董事會決定

前北農總經理、行政院中部辦公室副執行長吳音寧近日被指定為台灣肥料公司的董事，外界普遍認為她將接任董事長一職，然而此舉引發了不少批評。行政院長卓榮泰今（4）日接受媒體訪問時表示，國營事業的董事長選任需遵循法定程序，並強調台肥今天將召開董事會，董事會的最終決定才是該公司的正式決定。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

卓榮泰今日赴立法院備詢，會前接受媒體聯訪時，吳音寧若擔任台肥董事長，請問是看上什麼專業？另外，前政委張景森說，台肥遲早出事？在野立委認為，「肥水必落音寧田」？

吳音寧接任台肥董事長可能生變。（圖／吳音寧臉書）

對此，卓榮泰回應，國營事業的董事長選任都有法定的程序，台肥公司今天會召開董事會，董事會的最後的決定才是該公司最終的決定。

台肥於10月31日公告，大股東農業部已改派法人董事代表，由原代表人李孫榮更換為吳音寧，自當日生效。外界普遍預測吳音寧將接任董事長，原董事長李孫榮則提前卸任，這一人事變動引發了外界的質疑與關注。不過，今也傳出，董座恐另有其人。

