吳音寧未接台肥董事長 他批行政院處理方式「糟透了」：普發1萬的翻版

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧原被安排接任台肥董事長，後來生變。（圖／翻攝吳音寧臉書）

台肥昨天（4日）召開董事會，宣布總經理張滄郎接任董事長，原先各界預期的吳音寧則僅擔任董事。經常評論時事的網紅「許美華」發文批評行政院的處理方式「糟透了」，他認為要推吳音寧就推到底，不推就一開始就不要推，「完全就是普發1萬的翻版」。

農業部10月31日晚間公布台肥官股董事代表名單，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接替原農業部派任法人代表李孫榮，各界預期吳音寧將出任台肥董事長，但消息曝光後，引發諸多討論。不料，台肥3日晚間突然公告法人董事代表人異動暨董事變動，台肥總經理張滄郎接法人董事，讓吳音寧出任董事長增添變數。最後，台肥董事會宣布由張滄郎接任董事長。

「忍了一個晚上還是說吧！」許美華今在臉書上表示，行政院處理台肥董座這件事，「就是糟透了！」要推吳音寧就推到底，不推就一開始就不要推。「推了又因為藍白反對而退縮，只是被笑被吃豆腐而已，完全就是普發1萬的翻版。」

許美華指出，再來藍白還要推「不在籍投票」、「中配6改4」種種危害國安的法案。「真的拜託賴卓團隊振作起來」，拒絕副署將會重傷害台灣民主、危害國家安全的法案。

許美華對賴政府喊話表示，反正憲法法庭已經被藍白癱瘓了，「你行政權不硬起來，到底還在溫柔什麼？是要坐等被滅國嗎？」



