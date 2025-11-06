吳音寧為何被換？他曝：綠憂又引發「韓流」

▲台肥公司4日召開董事會，投票決議由總經理張滄郎接任董事長，也讓吳音寧的董座夢碎。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 台肥人事異動，一度傳出行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將接任董事長，不過引發輿論反彈後，台肥緊急換人，改由原任總經理張滄郎接任董事長。資深媒體人董智森指出，吳音寧曾是2018年「韓流」現象的重要因素，民進黨已意識到，如果在野陣營持續針對她的高薪與能力進行批評，明年的選舉中，民進黨的年輕選票可能受到影響，因此決定將她換掉。

董智森在政論節目《新聞大白話》表示，立法院長韓國瑜擔任北農總經理期間，與時任台北市議員、民進黨立委王世堅在議會的逗趣交鋒引發關注，使兩人成為政治焦點。吳音寧接替韓擔任北農總經理後，網路上流傳她「財報看不懂」、薪水過高等爭議，也間接影響了2018年九合一選舉。

他進一步指出，當年許多年輕人投票給國民黨、支持韓國瑜，是因為吳音寧的高薪造成的相對剝奪感，進而影響選情。董智森認為，民進黨目前已察覺此風險，如果在野陣營持續以此作為攻擊議題，民進黨年輕選票恐流失，「因此為了選舉考量，才決定換掉吳音寧」。

