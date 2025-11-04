吳音寧的台肥董座飛了！ 董事會前夜公告連發 農業部改派總座張滄郎出任董事

台肥董事會今天將確認新董座，原本外界認為行政院中部辦副執行長吳音寧「 內定」呼聲大。資料照



台肥今天將召開董事會確認新董座，原本外界公認由日前已先被改派擔任董事、行政院中部辦副執行長吳音寧「 內定」，未料台肥昨天深夜公告連發，新增由總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司長莊老達。這是台肥一天內三度公告人事異動，引發外界熱議，知情人士指出，董事會前夕，農業部突然指派張滄郎出任法人董事，意味人事恐有新佈局，吳音寧被選任為台肥董座的大計生變。

據了解，吳音寧人事案引發內外雜音連連，這兩天層峰正在徵詢新人選，而台肥董事公告連連顯有新佈局，知情人士指出，吳音寧的台肥董座飛了。

台肥最大股東為農業部，持股達 24.07%；另有合庫銀行（4%）、中華郵政（3.9%）、及新制勞退基金（1.31%） 等泛公股。依公司資料，農業部原派任的五名法人董事分別為：李孫榮、莊老達、劉志成、曾湘樺與黃秉專。

10月31日晚間，台肥無預警公告由吳音寧接任法人董事、取代李孫榮，消息一出震驚政商界。

李孫榮具環境工程博士背景，任期原定自2024年6月26日至2027年6月25日，上任僅一年多意外下馬，因此吳外界普遍認為這是吳音寧即將接掌董事長的前奏，連農業部也表示「相信必能為台肥公司帶來新氣象。」但此舉也引來輿論批評，綠營內部亦出現不同聲音。

未料，11月3日晚間，台肥18時開始發布公告，先是重大訊息揭露「研發主管異動」，隨後在21時前後連續兩次發布法人董事異動，宣布張滄郎接替莊老達。此人事更動被視為與吳音寧案相關，尤其在董事會召開（11月4日）前夕調整法人代表，被解讀為吳音寧的台肥董座人事可能生變。

對於外界關注，吳音寧曾強調，台肥為上市公司，人事安排必須依公司法辦理，目前僅公布新任董事名單，董事長仍待董事會決議。她並表示：「無論身處何職，最重要的是務實做事。」農業部也重申，董事長人選由董事會決定，尊重台肥董事會對董事長人選的最終決議。

