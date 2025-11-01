吳音寧空降台肥董座挨批酬庸！資深媒體人揭綠盤算：「他」恐更上一層樓

吳音寧空降台肥董座淪酬庸？資深媒體人預言：「他」恐更上一層樓。圖／翻攝自吳音寧臉書

台肥昨日正式公告，將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部派任法人代表李孫榮董事長一職，即日起生效，吳音寧一早發文感謝外界祝福，表示「不管在什麼位置，認真做實事最重要」。對此，「最強菜農」林佳新直言，吳音寧資歷算是完整，不過很多退休農業大縣的縣市首長可能很不滿這項人事決定，資深媒體人也分析，並非單純酬庸那麼簡單，恐牽涉民進黨在彰化的政治盤算。

林佳新表示，吳音寧昨日並未參加彰化羊肉協會聚餐，就有預感可能是「跑去台北參加重要會議」。他指出，吳音寧從過去被笑稱「250實習生」，如今台肥董座年薪更是飆到600萬，即便是執政黨酬庸、佈局也好，吳音寧從北農總經理離開後，也參與過彰化立委選戰，也是現任行政院中部聯合服務中心副執行長，其實資歷已經算完整了，不過以往台肥董事長大部分都是由農委會退休官員或是專業學者擔任，「所以大家才驚訝為什麼是吳音寧」。

林佳新分析，若以「民進黨看彰化」的角度來想，恰好只有英系的吳音寧讓大家意見不大，「給她個台肥董事長能善用的話或許能在農業大縣彰化開花結果也說不定，清德仔也剛好做個順水人情給英系何樂而不為！」

「吳音寧早不是那個政壇的小白兔」，林佳新說，吳音寧雖然說不上政通人和，但比以往圓融多了，不過給她台肥董座這個位置，仍有許多退休農業大縣的縣市首長感到不滿，「例如我們雲林蘇老縣長為黨拼搏一輩子結果晚年才屈身一個畜產會董事長，而小小音寧ㄧ躍就成了台自輩的大公司董事長，背後的資源跟權力完全不能相提並論，這叫我們蘇老縣長一眾人等情何以堪」。

律師林智群也發文表示，自己雖然欣賞吳音寧，但把她安排進台肥董座，等同「把她推往火上烤」，加上原本的董事長學經歷都ok，且3年任期還沒到、也沒出什麼大錯，就這樣直接換掉了，「那只會讓對手抓到攻擊酬庸的口實而已」。

資深媒體人「逆風的烏鴉」則指出，外界頻頻將矛頭指向吳音寧，稱她是「酬庸」，不過實際上李孫榮也是酬庸，且「環工博士」也跟肥料無關，「根本沒啥專業的考量，純粹只是他是賴系人馬罷了。」

「位子我給你了，選舉你別想」，「逆風的烏鴉」分析，以往吳音寧與謝衣鳳競選立委敗選，之後調往行政院中部辦公室擔任副執行長，可能與未來的彰化縣長、立委選舉有關，不過此次將吳音寧安排近台肥人事，也等同宣告未來選舉「沒了她的份」。

「逆風的烏鴉」也預言，李孫榮這次交出台肥董事長位子，恐怕不是「丟官」，而是綠營另有安排，「會是安排更好的國營事業，還是入閣，大家可以等著看」。

「逆風的烏鴉」預言李孫榮恐上一層樓。圖／翻攝自逆風的烏鴉臉書



