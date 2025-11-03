吳音寧空降台肥 媒體人：當年「搶菜攤丟江山」現在改搶肥料？

對於吳音寧傳出「內定」為台肥新董事長，前立委郭正亮透露，民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人認同！不要以為台肥是在賣肥料，台肥是土地開發公司，經手的交易有多少！資深媒體人謝寒冰也直言，當年「搶了菜攤、丟了江山」，現在改搶肥料？

台肥於10月31日晚間突然公告，原擔任行政院中部聯合服務中心副執行長的吳音寧，獲農業部指派法人董事代表，成為台肥董事，台肥董事長李孫榮將卸下職務。對於吳音寧傳「內定」為台肥新董座，在野立委群轟是赤裸裸的酬庸，直言養一隻「超級肥貓」！

台肥公司指出，目前最大股東為農業部、持股比例達24.07％，泛公股的合庫、國營事業中華郵政也分別持股達4％及3.9％，新制勞退也持有1.31％。農業部表示，台肥為上市公司，新任董事長人選需經由董事會決定。

對於外界質疑不適任，農業部回應，吳音寧過往政績皆對北農、台灣農業有相當深遠的影響。吳音寧則在臉書表示，不管下禮拜董事會召開後，誰擔任董事長，最重要的，還是農民和員工的權益。「而我的立場從來都一樣，不管在什麼位置，認真做實事最重要！」

前立委郭正亮3日在中天《大新聞大爆卦》透露，民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人認同，所以才有報導稱基層大反彈！主持人馬千惠也驚訝，藍營罵不稀奇，但現在罵的人都是綠營！

郭正亮搖頭笑稱，不要以為台肥是在賣肥料，台肥是土地開發公司，經手的交易有多少！簡直匪夷所思！竟然可以剛愎自用到這個程度。

資深媒體人謝寒冰也直言，明年又要選舉，現在進行如此的人事布局，到底想要做什麼？當年就是因為把韓國瑜做掉，讓吳音寧接任北農總經理，結果是「搶了菜攤、丟了江山」，現在改搶肥料？

