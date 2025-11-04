吳音寧空降無人認同？郭正亮曝台肥驚人內幕

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將接任台肥董事長。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，前立委郭正亮昨（3）日痛批，台肥其實是土地開發公司，其經手的交易量相當驚人，這次吳音寧出任董座，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同。

郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人可以認同，所以還有報導寫說綠營基層大反彈。台肥有多肥？不要以為只是董座薪水肥，不要以為台肥只是在賣肥料，台肥是土地開發公司，那個經手的交易有多少？

郭正亮直呼，所以大家想一想，這個簡直是匪夷所思，就是賴清德可以剛愎自用到這個程度，而且大罷免還輸成那樣。

同時，同場的新北市議員陳世軒也痛批，賴清德固執，就是要支持他自己的子弟兵，但是發現他的人現在看起來都不會當選，或看起來好像都沒有比別的人選強，像在台南的林俊憲，在高雄的賴瑞隆，一個不敵陳亭妃，一個不敵林岱樺。就賴清德而言，台南、高雄當然不能丟，丟了，他2028就不用連任了。

