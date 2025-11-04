吳音寧空降無人認同？郭正亮曝台肥驚人內幕
[NOWnews今日新聞] 行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，前立委郭正亮昨（3）日痛批，台肥其實是土地開發公司，其經手的交易量相當驚人，這次吳音寧出任董座，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同。
郭正亮昨上《大新聞大爆卦》指出，民進黨農業縣市的立委、縣市長，沒有一個人可以認同，所以還有報導寫說綠營基層大反彈。台肥有多肥？不要以為只是董座薪水肥，不要以為台肥只是在賣肥料，台肥是土地開發公司，那個經手的交易有多少？
郭正亮直呼，所以大家想一想，這個簡直是匪夷所思，就是賴清德可以剛愎自用到這個程度，而且大罷免還輸成那樣。
同時，同場的新北市議員陳世軒也痛批，賴清德固執，就是要支持他自己的子弟兵，但是發現他的人現在看起來都不會當選，或看起來好像都沒有比別的人選強，像在台南的林俊憲，在高雄的賴瑞隆，一個不敵陳亭妃，一個不敵林岱樺。就賴清德而言，台南、高雄當然不能丟，丟了，他2028就不用連任了。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
百人聲援「我們都是沈伯洋」 范雲反遭酸爆：自嗨嗎？
吳音寧「擠掉環工博士」接掌台肥！藍青年曝她驚人年薪
「派詩人管肥料」？名醫狠酸吳音寧接董座：誰還要認真工作
其他人也在看
台肥有多肥？郭正亮爆綠基層大反彈：沒一個認同吳音寧
吳音寧將出任台肥董事長，年薪上看1500萬，引肥貓質疑。前立委郭正亮直言，台肥經手的交易驚人，連綠營農業縣市立委、首長都不能認同吳音寧。中時新聞網 ・ 8 小時前
高雄誇張四貼！夫妻騎車小孩「懸掛在外」網驚：是親生的嗎
有夠危險！昨（3）日有網友在路上目睹，一對夫妻騎乘機車時，疑似因為身材比較豐腴，導致小孩沒有位子坐，只能讓媽媽揹著，但整個人卻被懸掛在外面，畫面曝光後，讓網友們看了直呼相當誇張。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
回家驚見「陌生男女躺臥室」直呼噁心！男子還跟他打招呼 妻子爆真相
根據《南國今報》報導，李男表示，他與妻子結婚已有8年，育有兩名子女，原本家庭生活平靜。然而近日某天下班回家，進入臥室時卻發現床上躺著一對陌生男女，其中男子還向他打招呼說「hello」，讓他感到極度震驚與冒犯。李男說：「特別噁心，這是我和妻子共用的床。」他隨即質...CTWANT ・ 1 小時前
「派詩人管肥料」？名醫狠酸吳音寧空降台肥
[NOWnews今日新聞]台灣肥料公司日前宣布新人事案，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。對此，胸腔科名醫蘇一峰今（3）日發文痛批，讓詩人管肥料、樂...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
傳中國一年來首度詢購美國小麥，川習會後農貿解凍跡象升溫
【財訊快報／陳孟朔】外電引述知情人士透露，中國在停購逾一年後，首度向美方詢問12月至明年2月的美國小麥裝船檔期；前一週，中國已重啟對美大豆採購，市場解讀為川習會後農產品通道出現「先行解凍」。白宮於週末發布的情況說明書提到，中國承諾擴大對美農產品市場開放，並將取消今年3月加徵於美國小麥的關稅；若承諾落地，有望直接改善美麥對華報價競爭力，縮小與澳麥、加麥在運費與關稅上的價差。若詢單轉化為實單，後續料以軟紅冬麥(SRW)與硬紅冬麥(HRW)為主，對應中國餅乾、麵條及部分麵粉混配需求；配方端可望透過與黑海、澳洲來源的性狀互補，降低口糧與工業用粉的成本波動。航運面則以墨西哥灣與美西港口為出貨重心，裝船窗口指向年底至明年初的備貨期。詢購消息有利支撐芝商所小麥期貨近月價差與現貨基差，農貿氣氛改善亦可帶動穀物鏈評價修復。不過，黑海供應、南半球新作收成與美元走勢仍是壓抑反彈的外部變數，短線震盪料加劇。市場人士表示，農產品被視為中美經貿修復的「先遣隊」：若小麥關稅調整與詢單實現疊加，將與近期大豆追加採購形成共振，帶動貿易流向與配方結構邊際優化。財訊快報 ・ 38 分鐘前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
吳音寧掌台肥年薪1500萬惹議 沈富雄：怎會輪到妳？
台肥公司日前公告，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧擔任農業部指派法人董事代表，並為台肥新任董事長。國民黨立委王鴻薇諷刺，看不懂財報沒關係，有黨證就好，台肥董事長年所得約1500萬，真的是不折不扣的養肥貓。前立委沈富雄表示，以吳音寧的資歷、形象、人設，這個1500萬，「太不成比例」。中天新聞網 ・ 23 小時前
環保基金淪盧市府小金庫？周永鴻揭「7位數」畢業旅行...
論壇中心／綜合報導台中爆發非洲豬瘟，市府廚餘管理荒腔走板，環保局卻被揪出從環保基金、編列117萬明年要前往德國考察。民進黨台中市議員周永鴻質疑，環保局過去3年去了義大利、韓國、美國、日本、新加坡，今年還要去紐西蘭，明年用環保基金「小金庫」編117萬去畢業旅行?民視 ・ 45 分鐘前
吳音寧將掌台肥…張景森憂遲早出事 藍委酸「肥水必落音寧田」
據了解，台肥今天上午將召開董事會，預計通過推舉新任董事長吳音寧。前政委張景森昨表示，台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳...聯合新聞網 ・ 2 小時前
高雄推動廚餘去化 擴充2座堆肥場+蓋1座生質能源廠
高雄市推動廚餘去化，環保局協調畜牧廢水資源化中心增量處理生廚餘，並擴充2座堆肥場，提升廚餘處理量能，也將招商引資5億元，興建1座生質能源廠，達到循環經濟。台中市爆發非洲豬瘟，中央今研判豬隻染疫最可能感染源為廚餘，全國目前禁止廚餘養豬，高雄每日產生廚餘52噸，原本學校、餐廳賣到外縣市廚餘回流，每日平均自由時報 ・ 8 小時前
50人台灣戶籍被撤銷！驚人名單曝光 前跆拳道銅牌國手、通緝犯入列
內政部移民署持續清查違規在中國設籍、領用中國護照或中國身分證的台灣民眾。移民署指出，只要接獲通報或檢舉，經查屬實，就會依法調查並通報戶政機關廢止戶籍。至今已有約50人因違規設籍或持用中國護照，被取消台灣戶籍，其中有3人廣為人知，甚至有跆拳道銅牌選手在開除名單中！三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
【公告】台肥法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一(更正新任生效日期為114/11/03)
日 期：2025年11月03日公司名稱：台肥(1722)主 旨：台肥法人董事代表人異動暨董事變動達三分之一(更正新任生效日期為114/11/03)發言人：鍾俊銘說 明：1.發生變動日期:114/11/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:農業部代表人莊老達先生4.舊任者簡歷:農業部資源永續利用司司長5.新任者職稱及姓名:農業部代表人張滄郎先生6.新任者簡歷:台灣肥料股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:農業部改派法人董事代表人9.新任者選任時持股數:農業部：235,886,376股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/26至116/06/2511.新任生效日期:114/11/0312.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本中央社財經 ・ 11 小時前
林岱樺封口令遭法院駁回 民進黨稱「不當影響」民調有黨紀處分
民進黨立委林岱樺日前在高雄岡山區舉辦大型造勢活動，積極爭取2026年高雄市長提名。然而，因為涉及貪污助理費的起訴，她遭到高雄地檢署提出「全面禁止」其在集會、社交媒體及媒體上發表意見的請求，形同下達封口令。該請求隨後被高雄地方法院以違反無罪推定原則及可能逾越比例限制的理由駁回。中天新聞網 ・ 36 分鐘前
小孟老師運勢／別傷感情！1星座需加強圓融和諧
生活中心／綜合報導11月4日星座運勢出爐！清水孟國際塔羅小孟老師分析12星座的幸運色、貴人與小人，以及工作運、財運以及感情運勢。其中獅子座在感情方面，有望與另一半纏綿在浪漫中；巨蟹座在工作方面，需沉著把握機會；至於感情，「這星座」需加強圓融和諧，以免吵架。民視 ・ 52 分鐘前
最強奶媽謝薇安全說了！她揭露黃明志「噁心證據」：想用錢壓、涉毒甩鍋
31歲網紅「護理系女神」謝侑芯日前驚傳在馬來西亞猝逝，爆出黃明志同在房內；謝侑芯閨蜜謝薇安更稱自己握有黃明志「噁心證據」，原來，黃明志早已有交往10年女友，卻屢次傳訊息開撩謝薇安，同時轉述廠商說法，事件爆發後，黃明志試圖想以錢把事情壓下，還要把持毒罪行，推到謝侑芯身上。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
謝龍介不滿質疑水庫光電板挨告! 郭國文:可監督 不可造謠
政治中心／綜合報導台南烏山頭水庫光電板爭議，國民黨立委謝龍介遭指控，多次造謠光電板使用藥水清洗汙染水質，對此綠委郭國文提告他違反社維法，今天謝龍介前往警局到案說明，反批對方戕害言論自由，郭國文不甘示弱反擊，若我造謠歡迎提告。民視 ・ 13 小時前
盧秀燕不是運氣差 而是她的漏洞最大
施文儀／前疾病管制局副局長鏡報 ・ 2 小時前
完整疫調由中央出手彙整！陳柏惟曝台中市府「這件事」沒做到！
論壇中心／綜合報導台中非洲豬瘟爆發已經過了快兩週，台中市政府的掌握程度有限，疫調經常改來改去，完整的疫調今（3）日才由中央農業部公布中央疫調小組調查結果，目前全國僅發現單一案例，且病毒途徑撇除人跟豬，破口恐怕就是在廚餘。立法院榮譽顧問陳柏惟在《頭家來開講》節目上批，「台中市府平時工作都沒落實。」民視 ・ 1 小時前
邀謝侑芯拍片鬧出命案！黃明志被抖出黑料：真的地獄級
娛樂中心／李汶臻報導馬來西亞歌手黃明志被當地警方指控涉入毒品案，更被懷疑與31歲「護理系女神」謝侑芯猝逝5星級飯店的命案有關。黃明志發文澄清自己「沒有吸毒，也沒有攜帶毒品」，但坦承自己與謝侑芯為拍攝影片「共處一夜」。隨後網友就翻出兩人過往合作的作品，發現謝侑芯早在5年前就曾在黃明志《中國痛》MV中擔任火辣女主角；如今，參與製作該作品的MV製片人張元瀚今（3）日就在臉書抖出業內人盡皆知的猛料，開砲黃明志「跟你拍片真的是地獄級」，並稱「這堆氣我忍了超過五年」。民視 ・ 16 小時前
盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？
論壇中心／綜合報導台中市爆發非洲豬瘟，中央應變中心疫調發現，梧棲清潔隊廚餘不只流向拿到廚餘標案的梧棲豬瘟案場，還另外流向了C豬場。民進黨台北市議員簡舒培質疑，「台中市環保局到底是怎麼在管理廚餘的？」明明沒有許可，但梧棲清潔隊居然把廚餘載去給C養豬場，這真的事關重大。簡舒培在《台灣向前行》節目中指出，農業部次長杜文珍今天公布的疫調資料，顯示梧棲清潔隊除了載給豬瘟案場廚餘，也給了C養豬場，但C養豬場是清潔隊「違規流用」給非經許可的養豬場，台中市政府不是告訴大家「都疫調得很清楚」嗎？幸好這個養豬場雖然違規，但還是有落實把廚餘蒸煮90度C、至少維持1小時，不然後果會很恐怖。關於C養豬場違規使用梧棲清潔隊廚餘，台中市府指出「並非由梧棲清潔隊載運至案例場」，廚餘均依規採公開標售，該案例場得標後，由案例場自行派車至梧棲清潔隊部收運，將追究是否有冒名情形。整起事件衍生出載運羅生門，更讓外界對台中的廚餘管理、盧秀燕市長的市政治理打上問號。原文出處：向前行(影)／盧市府「違規提供廚餘」恐涉弊端？簡舒培：到底怎麼管的？ 更多民視新聞報導傅崐萁座談「獨漏光復2議員」 吳崑玉揭「背後有鬼」！野豬讓歐洲陷「非洲豬瘟輪迴」？專家曝「燕圾湖」危機！盧媽顧面子不管庶民？黃守達曝「１事」竟要加價6千元！民視影音 ・ 1 小時前