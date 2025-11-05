吳音寧空降破局 民進黨團：由台肥董事會做最好決定 有助經營符合國家政策

民進黨團5日上午召開「民意挺年改，不走回頭路」記者會，黨團幹事長鍾佳濱進行時事回應。（摘自民進黨團YouTube）

台肥董事長原內定由「小英女孩」吳音寧空降，引發在野連日痛批酬庸，加上外傳連民進黨內部自家人都不挺，擔憂恐影響2026地方選舉，因此最終破局。民進黨團幹事長鍾佳濱5日表示，台肥董事長會由董事會做出最好決定，有助於未來台肥經營能繼續符合國家政策。

民進黨團5日上午召開「民意挺年改，不走回頭路」記者會。針對外傳內部擔心若吳音寧擔任台肥董事長，會讓其他人在2026選舉上不好選？鍾佳濱表示，台肥董事會已做出決定，如同之前一向認知跟主張，台肥董事長會由董事會做出最好的決定，有助於未來台肥經營能繼續符合國家政策。

廣告 廣告

鍾佳濱提及，至於吳音寧本身，「我們對她的認知，她是一個非常忠於自己價值理想，也願意願意獻身社會正義的運動，因此期待她繼續在社會正義、農民權益和台灣永續經營上繼續努力，我們也很肯定」。

【看原文連結】