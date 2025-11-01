吳音寧突接台肥董事長 親綠律師：把她推往火上烤

台肥昨（10月31日）公告董事代表人事異動，由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，接替原農業部代表人李孫榮，且自31日起生效。消息曝光後，引發外界討論。律師林智群在臉書質疑，他是欣賞吳音寧，但安排台肥公司這個人事案的人，是把她推往火上烤。

根據台肥公告，農業部已更換法人董事代表人，舊任者為李孫榮，原本李孫榮任期自2024年6月26日至2027年6月25日，但上任一年多後，農業部突然改派新任者為吳音寧。

而吳音寧過去曾擔任台北農產運銷公司總經理，但上任後曾多次被台北市議員質疑專業度，又爆發農曆春節期間北農連休導致菜價下跌等，爭議不斷。後來她角逐彰化縣立委未果，緊接著擔任行政院中辦副執行長。

至於李孫榮則是美國德拉瓦大學(University of Delaware)環境工程研究所博士，曾任嘉南藥理大學第四、七任校長、台灣糖業公司獨立董事、審計委員會委員及經營投資委員會委員。

對此，律師林智群在臉書質疑，他是欣賞吳音寧，但安排台肥公司這個人事案的人，是把她推往火上烤。

林智群解釋，原董事長學經歷都ok，三年任期還沒到，也沒出什麼大錯，就這樣直接換掉了？那只會讓對手抓到攻擊酬庸的口實而已。

林智群直言，重點不是吳音寧是否適任，而是原董事長3年任期才過1年多，如果3年屆滿再換，至少比較沒問題。

