吳音寧翻車 暴露綠營信賴危機

（圖／本報系資料照）

吳音寧出任台肥董座一案，4日出現戲劇性轉折。在野黨才剛撿起槍還來不及開，沒想到綠營手腳更快，即刻拉她下馬。吳音寧作為政治票房毒藥，已然成為藍綠白難得的共識。而此次人事案翻車，民進黨內強烈不滿所暴露出的「信賴」危機，恐怕更是賴總統的警訊！

賴政府用人哲學是「內舉不避親」，專長不符、德不配位的政治酬庸不可勝數，但這個人事布局，著實讓人摸不著頭緒。

吳音寧過去的資歷與表現固然讓民眾不能接受，但真正令人費解的是，原先的董座李孫榮與賴總統及其子弟兵林俊憲關係長期良好，更是賴總統倚重的農業顧問，怎會找一個蔡英文青睞的人取而代之？從派系利益觀點上很難理解。

廣告 廣告

況且，台肥土地資產巨大，吳音寧過去的能力又如何能扮演好類似吳乃仁在台糖的角色，周旋於政商利益的共生交換之中，壯大民進黨執政下的金權體系？

儘管大家摸不清賴總統為何這樣安排，政治酬庸也多見不怪，但罕見的卻是這項酬庸在綠營內部遭遇強力反彈，最後竟胎死腹中。

相關決策過程暴露兩大問題，首先，怎會沒人預見或預警可能的政治風暴？抑或是當烏鴉終究徒勞，只好靜音奉承上意？果真如此，代表賴總統決策極端剛愎，連核心幕僚都難以撼動，或不敢說真話。這也代表賴總統從大罷免的挫敗中仍沒記取教訓。

其次，綠營內部對於賴清德的領導威信已產生高度質疑，也對於賴的吸票能力缺乏信任，於是回到先顧好自己的自利思維，不願吳音寧成為明年地方選舉的破口，而且是重蹈覆轍的低級錯誤。因此，當此人事案曝光後，綠營內部炸鍋且勇於挑戰並推翻這個決策，顯然是對這個酬庸案可能帶來的政治危害「不忍了」。

這意味綠營政治人物對賴總統義無反顧挺到底、戴著鋼盔往前衝的「信賴」基礎已動搖。原因當然與之前大罷免的政策挫敗有關，一味跟著賴清德的個人好惡衝撞，如果下場是跟著滅頂，就只能勇敢唱反調以求自保。

「信賴」基礎動搖，伴隨的是對賴總統政治權威的挑戰。明年地方選舉在即，不少地方人士已起跑，擺不平的內部競爭在賴清德政治權威下滑的時刻，只會越發激烈。如果賴連台肥董座都搞不定，又如何能擺平地方諸侯？而賴總統如果繼續剛愎，恐怕只會更難對應內部的不「信賴」。

倒是此番台肥董座人事案來去如風，多次於深夜公告人事變動，展現出高度的行政效率，如果行政院長卓榮泰對中選會委員、公視董監事的人事案也能這麼放在心上就好；不要為了搞選舉，該做的事都不做，相信這才是全民之福！（作者為國家政策研究基金會副研究員）