吳音寧肥貓爭議！李文忠嘆：民進黨執政多年、特別費及招待所改革了什麼？

民進黨前立委李文忠。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 對於前北農總經理吳音寧內定台肥董事長所引起反彈，前退輔會副主委李文忠今(5)日表示，可惜了對農業有感情有做事的吳音寧。年薪1500萬元，其實是加上特支費800餘萬元。他說，國民黨執政幾乎全是政治酬庸，每一任董座都要自肥一下然後變這樣。但民進黨執政多年，「改革了什麼，我是不知道，社會也無感」，想一想，如果吳音寧上任前宣佈薪水砍半，特支費砍9/10，社會反映如何？

行政院中部辦公室副執行長吳音寧內定台肥董事長，藍營稱薪酬高達1500萬元（按：其中業務執行費337萬元，應不屬於薪酬），遭批評「肥水落入音寧田」，不過，董事會最終在社會反彈下，吳音寧僅當個陽春董事。

李文忠說。台肥董事長人事風波已過去了，可惜了對農民、農村、農業有感情有做事的吳音寧。昨天李彥秀委員質詢時轟政府太多高薪肥猫董座，卓榮泰院長坦然承認「該檢討」。

李文忠說，台肥董長事年薪600萬元，還好。但總統年薪加上加給也是600萬元，院長年薪加上加給400萬元，部長年薪加上加給250萬元，對比之下不免肥貓之譏。

李文忠說，那李彥秀及若干藍委為什麼口口聲聲年薪1500萬元呢？其實是加上特支費800餘萬元，我的天哪！知不知道部長特支費多少？一年30萬元！台肥早已不是當年的四大公司，特支費一年80萬元足矣！這800萬元怎麼來的？台肥家大業大土地多，有錢沒地方使，國民黨執政期間幾乎全是政治酬庸，每一任董座都要自肥一下然後變這樣。

李文忠說，這種種自肥、毁三觀的陋習陋規在各部會及公營企業所在多有，問題是民進黨政府已執政9年半，若加上陳水扁時期17年半，改革了什麼，我是不知道，社會也無感！以各部會-退輔會、國防部、內政部、農業部、經濟部....所及的遊樂區及招待所，除了退輔會在主委支持下將所有特權、陋規改革一新外，其他部會與舊朝有何不同？

李文忠說，如果要說民進黨是改革的黨，在這些方面我是說不出口的。想一想，如果行政院責成副院長或政委領導改革小組，責成各部會副首長在部會成立小組，以半年為期，檢討革新，期間可以5次以上對外公佈，人民感受如何？想一想，如果吳音寧上任前宣佈薪水砍半，特支費砍9/10，社會反映如何？

