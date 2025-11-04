吳音寧董座惹議 張景森爆台肥人事「官商勾結溫床」：遲早會出事

吳音寧將出任台肥董事長。（資料照）

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧獲農業部指派為台肥法人董事代表，預計接任董事長，傳出年薪上看1500萬元，引起政治圈高度議論。對此，前政委張景森示警，直言台肥人事長期神祕、背後力量複雜，「如果不改革，遲早會出事」。

台肥10月31日公告法人董事異動後，農業部強調推派程序合法，董事長仍待董事會決議，並表示相信吳音寧上任能為台肥帶來新局。然而，台肥握有龐大土地資源與現金流，過去人事與土地操作敏感度極高，本次人事隨即引發外界高度關注。

張景森3日又在臉書上發出一篇「台肥的問題在哪裡？你要派吳音寧去幹嘛？」的文章指出，台肥1999 年完成民營化、成為上市公司；可是到今天政府（農業部）仍是最大單一股東。這種「已民營、仍有大額公股」的混血結構，天生就容易被政治控制、用來利益輸送。「這是官商勾結的溫床，政治腐敗的誘惑」。

張景森指出，這不是理論的問題，而是實際的問題」。他督導農業部八年，加上他的專業跟土地建築關係密切，資訊非常靈通，有關台肥處理土地問題的相關傳言，他聽到耳朵都長繭了。張景森坦言，每一次台肥人事異動，都是非常神秘兮兮，而且看不出合理的脈絡，看出來都有積極的力量在運作。「因此，本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事」。

張景森表示，台肥有非常多精華區的土地，有非常長的地上權合約，非常巨大的現金流。像最近才公告：台灣人壽把台北南港一筆地上權再延40年，權利金總額 150 億元、分 15 年付；這種規模的決策，地上權是續還是換人、租期多長、保證金與租金怎麼算、合建或標售走哪條、不動產與本業怎麼分帳揭露。「這些都不是技術題，背後全是龐大的土地利益」。

張景森認為，如果這是一個民間的上市公司，那問題不大。公司的決策必須符合公司治理的原則，公司管理階層績效不善，股東決無法容忍」。張景森指出，但台肥還在政府資產清單裡。政府持股＋大筆地產，只會放大人事爭議與政治風險。只要公部門不退場，經營不可能有效率，政治風險很大。

張景森更說，如果行政院看上吳音寧，是因為認定這個人正直有為，而派她去改革台肥，是要讓社會大眾信賴這個任命，但她必須做到三件事「建立土地與不動產處分透明制度，依市場規則並高標揭露」、「落實政策契約，確保肥料價格穩定」、「推動公股退出台肥」，他強調，這三項是台肥能否走向健康治理的關鍵。

張景森最後指出，台肥因為是一個民營化的公股公司，是一塊容易腐敗的肥肉，很容易生蟲的。今天吵人事，明天還會吵下一個人事，不吵的時候可能更恐怖。「長期不如把台肥從政府資產清單移走，讓政府只管公共目標，市場去管資產效率。這才是把風險關掉、把效率打開的做法」。

