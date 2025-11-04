吳音寧董座生變？台肥昨夜連發3公告！法人董事改為張滄郎
台肥公司人事異動，引發外界矚目。原先各界預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將順利接任台肥新任董事長。不過，台肥昨（3）日晚間近9點再度發布重大公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中昨夜就發了三次公告，引發討論。
台肥目前最大股東為農業部、持股比例達24.07％，泛公股的合庫、國營事業中華郵政也分別持股達4％及3.9％，新制勞退也持有1.31％。
而農業部派到台肥的法人董事共有五人；依台肥資料顯示，原為李孫榮、莊老達（農業部資源永續利用司司長）、劉志成（國立臺灣科技大學化工系退休教授）、曾湘樺（保證責任高雄市春上香運銷合作社理事主席）、黃秉專（台肥台中廠業務組運銷課代理課長）。
但台肥10月31日晚間先無預警公告，法人董事代表人將由行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧接任，取代原農業部派任的李孫榮，公布後即生效，震驚外界；因環境工程博士李孫榮，任期原定自2024年6月26日至2027年6月25日，上任僅一年多竟產生異動。吳音寧也被視為即將接任台肥董座。
而消息傳出後遭外界強烈質疑，批評為「大肥貓」，更傳出綠營內也不認同。
3日晚間18時許，台肥先發了「台肥公司研發主管異動」公告，接著在21時許，連發兩條公告更換另位農業部的法人代表，把原農業部資源永續利用司司長莊老達，改派台灣肥總經理張滄郎接替。
此舉不免讓人聯想與吳音寧人事案有關。資料顯示，台肥預定今（11/4)開董事會，可能討論董座問題，吳音寧是否能當上董座，外界高度關注。
面對外界關注，吳音寧日前回應表示，台肥是上市公司，所有人事安排均須依照公司法程序，目前僅公布新任董事名單，董事長人選仍需經董事會決議後才能進一步討論。她強調，無論身處何職，最重要的是務實做事。
農業部1日時則重申，董事長人選由董事會決定，農業部將依規定推派董事代表，但尊重台肥董事會對董事長人選的最終決議。
