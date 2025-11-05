吳音寧被搞丟台肥董座 最強菜農揭：賴桑狠起來比你們想像的還…

台肥公司董事長人事案出現重大轉折，原本傳出將由行政院中部辦公室副執行長吳音寧出任董事長，引發外界強烈批評；董事會最終決議由台肥總經理張滄郎接任董座，吳音寧擔任董事。對此，「最強菜農」林佳新認為，利益問題想換掉董座，結果拿吳音寧當煙霧彈，就是這麼簡單！

最強菜農林佳新。（資料照／中天新聞）

吳音寧接任台肥董事長一事，自10月31日晚間台肥公告農業部法人董事代表將由吳音寧接任後，即引發各界熱議。外界質疑其年薪高達1500萬，被貼上「大肥貓」標籤，不僅社會譁然，連綠營內部也出現反彈聲浪。

台肥在3日晚突然公告，將原農業部法人董事代表資源永續利用司司長莊老達，改派台肥總經理張滄郎接替，最終在4日召開董事會後，推選張滄郎擔任新任台肥董事長。

對此，林佳新今日在臉書發文，開頭就直言「假台獨金孫惡搞真台獨外甥女」。利益問題想換掉董座，結果拿吳音寧當煙霧彈，就是這麼簡單！

行政院中部辦公室副執行長吳音寧。（資料照／中天新聞）

林佳新表示，你真的以為賴清德不知道提名後的後果嗎？你傻這些政治人物會傻嗎？誰在乎社會觀感，而是從一開始就沒打算給她，反而讓她離開英系替她爭取的副執行長位置，未來可以斷言快跟立委參選人無緣了，因為幹這些事就連彰化親賴記者到高層都不知道，沒有人有一點消息知道這些人事異動，連鋪排都懶惰可見只是個幌子。

林佳新指出，吳音寧從來不是靠爸族，很多人說他靠父親，都是些根本不懂民進黨內部歷史的才這麼說，吳音寧的親舅舅才是個咖，她從來不是英系，而是根正苗紅的「真獨派」台獨聯盟美國本部主席，要說靠爸，不如說是靠媽，靠舅還更貼切，畢竟人家可是長期資助逃亡美國的大獨派本部，所以在調侃吳音寧薪水的不是蠢就是笨，這種家庭還缺錢還缺贊助？

台肥新任董事長張滄郎。（圖／台肥官網）

最後林佳新更感嘆，「只能說賴桑狠起來比你們想像的還…這樣的洗臉叫這些獨派情何以堪」。

