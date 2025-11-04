吳音寧適合當台肥董事長嗎？張景森：問AI

▲行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將接任台肥董事長。（圖／翻攝自吳音寧臉書）

[NOWnews今日新聞] 行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧，將出任農業部指派法人董事代表，成為台肥新董事長。前政務委員張景森說，他無法評論吳音寧是否適任台肥董事長，不過如果政府要派她去，應該交付她三大任務，包括完成土地與不動產處分的透明制度，落實穩定肥料價格，以及推動公股退出台肥的計劃。

張景森在臉書發文，針對吳音寧接任台肥董事長一事及民進黨的人事制度提出批評與建言。他指出，民進黨長期在人事任用上缺乏制度化與透明化，派系操作導致政治人才培養失衡，甚至造成權力鬥爭與威權領導的惡性循環。

張景森表示，外界爭論吳音寧是否適合接掌台肥，自己並無評論，但認為這類問題其實可透過AI技術協助分析。他半開玩笑地建議行政院長卓榮泰「雇用ChatGPT與Gemini當人事秘書」，因為AI能快速提供人事資料與分析，比起封閉的派系分贓更有效率、更理性。他指出，民進黨若想長期執政，必須建立公開的人才甄補制度，包括訓練、考核、晉升機制與責任設計，讓人才能上能下，「把人事從叢林帶回文明」。

他強調，黨內若繼續缺乏制度性人才管道，政治職位就會淪為派系分配的籌碼，權力鬥爭不斷。張景森認為，民進黨應該借鏡新加坡人民行動黨等現代化政黨的作法，建立可預期的人事制度，並利用科技輔助決策，「只要一分鐘，AI就能給出比派系更理性的答案」。

針對外界爭議的台肥人事案，張景森另指出，台肥早在1999年民營化，但政府仍持有約24%股份，形成「已民營卻仍具公股」的混血結構，長期成為官商勾結與政治干預的溫床。他直言，多年來有關台肥土地處理的不透明傳聞不斷，每次人事異動都顯得神秘且缺乏合理脈絡，「本人對台肥憂心忡忡，認為遲早會出事」。

他指出，台肥擁有大量精華地段與龐大現金流，例如近期南港地上權延長案就涉及高達150億元的金額，這些決策背後都關係到龐大利益，政治敏感度極高。他警告，凡是政府持股且涉及土地資產的公司，一旦出現「低價圖利」或「程序瑕疵」疑慮，極易演變為政治與司法風暴。

張景森認為，公部門應逐步退出台肥，讓市場機制取代政治干預。他建議行政院將「公股退出台肥」納入政策議程，並透過契約監理機制確保公共利益，而非由政府直接派人經營。他指出，若吳音寧的任命是為改革台肥，社會應給予機會，但政府應設定具體KPI，包括土地處分透明化、穩定肥料價格，以及推動公股退出計畫。

他最後強調，台肥是一塊「容易生蟲的肥肉」，若不從結構面改革，未來仍會陷入無止盡的人事爭議。「不如讓政府只管公共目標，市場去管資產效率，這才是真正能把風險關掉、把效率打開的做法。」

