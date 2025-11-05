吳音寧選彰化縣長神布局？ 游盈隆評林岱樺哭倒萬里長城

台灣民意基金會董事長游盈隆認為，吳音寧人事急轉彎，可能是參選彰化縣長的選舉佈局。（圖片來源／吳音寧臉書）

行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧與台肥董事長寶座擦身而過，台灣民意基金會董事長游盈隆昨（4）日接受「民眾之聲」專訪時評論，這可能是按排吳參選彰化縣長一個高明的選舉佈局。

台肥4日召開董事會，吳音寧從先前盛傳接掌董座改為出任董事，董座則由原總經理張滄郎升任，人事案在48小時內急轉彎。

游盈隆在接受節目主持人、民眾黨副秘書長許甫訪問時直言，這是一齣令人嘆為觀止的政治戲碼，執政當局在最後關頭終止這項人事案，是感受到了強大的社會反彈，人事案的破局對民進黨的傷害反而最小，甚至可能是一步高招。

游盈隆推測，這可能是一場高明的政治操作：「如果說是這是一個蓄意的，這個已經事先導演好的一場布局...」 讓吳音寧變成全國性的焦點人物。如此一來，就有可能是高明的選舉佈局。

出神入化政治戲碼，林岱樺造勢驚天之舉

游盈隆稱，吳出來代表這個民進黨選下一任的彰化縣長，也是個高招，這是「出神入化的一場政治戲碼」、「也是一個不錯的佈局。」

民進黨籍立委林岱樺在高雄市岡山成功造勢，成賴清德在黨內提名時的「燙手山芋」。（圖片來源／林岱樺臉書）

此外，民進黨籍立委林岱樺在高雄市崗山成功造勢，成為黨內提名「燙手山芋」，不但夾雜雄檢「封口令」、起訴書內沒有先前媒體報導曖昧對話簡訊內容。

就連正國會龍頭、外交部長林佳龍選擇力挺送暖，都遭到大量網友留言攻擊，衝擊民進黨高雄市長選情。

「林岱樺這一場這個造勢真的是驚天之舉啊。」游盈隆強調，3萬人的大場面是2024年總統大選後，高雄最成功的一次造勢活動。

哭喊天公北「悲情牌」有效，「憲妃之亂」賴清德不應搏歹筊

他形容，林岱樺的演說極具煽動力：「那個天公北啊，聲淚俱下，有點像是這個孟姜女哭倒萬里長城。」打這種「悲情牌」有效，因為台灣人吃這一套情感的訴求。

至於台南市長選情也陷入「憲妃之亂」的內戰狀態，民進黨籍立委陳亭妃與林俊憲間火藥味十足。

台南市長選情陷入「憲妃之亂 」 ，總統賴清德會如何推動初選，連動可能因內亂丟掉本命區。（圖片來源／總統府）

游盈隆稱，如林亭妃民調領先15~17%，總統賴清德就應記取自己在2019年總統初選時，深受初選民調「搏歹筊」作弊之害，捍衛初選公正與客觀性。

「不容黨內任何的作假，任何的這一種作弊。」他提醒，賴清德必須謹慎以對，避免讓人有見縫插針的機會。

