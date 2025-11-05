吳音寧風波 謝龍介曝「賴的報恩」：將來凸槌在他身上

賴清德。（資料照／陳君瑋攝）

台肥董座一度傳由「高年薪實習生」吳音寧接任，引爆輿論炸鍋。台肥董事會4日決議由張滄郎接任董事長，風波暫息。國民黨立委謝龍介認為，賴並非主動提吳音寧，很多事都是因為潘孟安曾在2019一路相陪，所以現在報恩重用潘，但將來「凸槌」恐怕也在潘身上，這樣下去對賴不利。

謝龍介5日在《大新聞大爆卦》節目直言，原來的董事長李孫榮一定有「凸槌」，才會還有將近兩年的任期，就要把他換掉。綠營也不是不知道，把吳音寧推出來，大家比較會討論，也會知道消息。他認為，這是有人在幫賴清德處理這些事情的時候所提的，並不是賴清德主動要用這個人。

謝龍介提到，處理又弄得風風火火，就像去年的今天一樣，提了呂政璋去台經連，24小時就下台！為什麼？因為賴清德事先不知道。旁邊前立委郭正亮補充「潘孟安！」謝龍介指出，他內線有聽到說，當時賴問潘孟安呂政璋的事，問為什麼這樣？潘孟安告訴賴：他騙我！就說呂政璋騙他。「所以不要看，賴清德是很厲害的！」後來賴就說：他騙你？那你請他「下來」！賴清德也沒生氣，但24小時就換掉了呂政璋。

謝龍介強調，賴清德重用潘孟安，「也許將來『凸槌』就在他身上！」賴用潘，是因為2019年挑戰蔡英文那次，潘孟安一路陪著他，潘當時是現任的屏東縣長，陪著賴跟蔡英文對幹，一直到最後結束。所以這次賴真的是報恩，讓他在這麼高位，聽說行政院幾億以上的案子都必須經過潘。

謝龍介直呼，他認為這不是賴清德的風格，今天把這些話講出來，就是希望賴聽到，要去調整，否則這樣下去對賴不利。

