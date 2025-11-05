（圖／本報系資料照）

吳音寧空降擔任台肥董事長一職戛然而止！最新發展是只擔任台肥董事。在輿論千夫所指，質疑吳音寧是否具備擔任董事長的能力，政治任命緊急改弦易轍，但連續劇恐怕還不到全劇終。

昔日為安插吳音寧擔任北農總經理，讓民進黨一度失去了高雄的江山，一度嘲諷吳音寧昔日搶了菜攤，現在又將搶了肥料店。同黨人也深怕這次搶了肥料店，明年的縣市長選舉會被對手嘲諷、揶揄，挑起世代不公，翻轉縣市長選情，甚至動搖2028年的總統和立委大選結果。因此，先讓原台肥總經理張滄郎接任董事長，只讓吳音寧擔任台肥董事，真可謂是一舉多得的高明布局。

廣告 廣告

試問，現在還有人敢強烈的說吳音寧不適任擔任台肥董事嗎？畢竟董事長和董事的職責是天差地遠的，誰會挑剔吳音寧難擔當董事呢？擔任董事須對公司有如何的貢獻度？應該也沒人有興趣聽了，何況吳音寧與農田的淵源，是從她爸吳晟（現任總統府資政吳勝雄）起就非常的深厚，吳音寧為何就不能擔任台肥董事一職呢？

再一年後，若吳音寧擔任台肥董事長戲碼再上演一次，屆時對已有在台肥擔任一年董事經驗的吳音寧，還有哪位立委、學者、政治評論者敢說吳音寧不適任董事長呢？

之前對「政治是高明的騙術」、「玩政治的人城府都很深」還稍有保留，如今看到高層的政治布局，不得不驚嘆與佩服。只是，如果原先就是安排吳音寧只接任台肥董事，就直接讓吳音寧頂上莊老達的位置就好了，何苦先拉下學經歷與經營績效都不錯且任期未滿的李孫榮董事長呢？而後又為了讓原台肥總經理張滄郎能當上董事長，又再度急切的去拉下莊老達，而讓張滄郎有資格擔任董事長呢？

真的，玩政治的人城府都太深、機關算盡太聰明了！（作者為空大講師）