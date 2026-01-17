吳鳳幼兒園79週年園慶 文藝芳鄰分享學習成果

嘉義市立吳鳳幼兒園今天舉辦「79週年園慶暨文藝芳鄰」活動／嘉義市府提供





嘉義市立吳鳳幼兒園今（17）日上午於中正公園舉辦「79週年園慶暨文藝芳鄰」活動，以「吳鳳79耀桃城．培育幼苗創未來」為主題，邀請社區夥伴及貴賓齊聚一堂，市長黃敏惠出席與現場親師生及社區朋友一同見證幼兒教育深耕城市、鏈結社區的豐碩成果，吳鳳幼兒園也透過「文藝芳鄰」與市民分享學習成果，現場氣氛熱絡溫馨。

黃敏惠表示，看到孩子們的精彩演出十分感動，「文藝芳鄰」是在市府教育處規劃下，推動學校走入社區、與市民分享學習成果，並為孩子找到最好的舞臺，讓教育與城市緊密連結。吳鳳幼兒園透過藝術教育、公共參與與在地連結，讓孩子在生活中學習、在城市中成長，將課程與城市文化、社區資源緊密結合，展現嘉義市幼教兼具專業深度與人文關懷的教育實力。

黃敏惠說，以吳鳳幼兒園發展的鼓樂教學為例，該鼓樂團隊為嘉義市首創、由幼兒園孩子組成，讓孩子在團體生活中學習合作與自信，進而在未來展現自我、實現自我。黃敏惠也感謝歷任園長、老師及家長會長期以來的投入與陪伴，並帶領孩子們及來賓一同高喊「吳鳳幼兒園79週年生日快樂」，在孩子們齊聲祝福與歡笑聲中，一同向吳鳳幼兒園獻上祝賀。

教育處處長郭添財指出，吳鳳幼兒園教學成果十分亮眼，除了在113年度獲得教育部教學卓越銀質獎，也在今年獲得嘉義市培星計畫優等成績。而本次園慶活動一大亮點，是去年甫成立的「敲好聽鼓樂隊」，也是嘉義市首創由幼兒園孩子組成的鼓樂團隊，該鼓樂隊並同時結合社區音樂專業資源，孩子們去年也實際參與嘉義市第33屆國際管樂節踩街演出，落實「管樂之都」藝術教育向下扎根的政策方向。

園長羅玉菱表示，除藝術教育外，吳鳳幼兒園亦長期推動稚齡童軍與小小女童軍課程，透過服務、利他與助人的行動學習，培養孩子的責任感與社會關懷。今年園慶更將全園親師生於聖誕節跳蚤市場義賣的部分收入，捐贈給「嘉義市啟智協會」，用愛及實際行動關懷他人，扎根共好理念。

