吳鳳科大外籍生徵才博覽會 集結企業助嘉義攬才

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】為促進外籍學生在嘉義就業扎根，嘉義縣政府推動「嘉義縣留人留才精準就業計畫」，並由吳鳳科技大學共同執行。2025年外籍生就業暨實習徵才博覽會今（20）日在吳鳳科技大學旭光堂盛大舉行，共邀集22家知名企業參與，釋出超過200項職缺，涵蓋科技、電子、製造、觀光餐飲等領域，不僅提供正職，也特別規劃實習機會，協助外籍生提前接軌產業需求。

吳鳳科大外籍生留臺就業率達84%，其與縣府舉辦徵才博覽會，打造跨國求職平台。(圖／吳鳳科大提供)

吳鳳科技大學自113學年度起連續獲教育部補助「大專校院國際生留臺就業輔導專業化計畫」，從生涯探索、就業輔導到畢業追蹤，協助外籍生將專業能力延伸至職場。此次活動更結合縣府精準就業計畫，共同搭建外籍生與在地企業的交流平台，促進國際人才在嘉義穩定發展。

嘉義縣政府表示，打造友善的外籍生就業環境、吸引國際人才留嘉，是嘉義邁向國際化的重要里程碑，未來將持續推動更多就業服務措施，增進產業競爭力與人才多元性。

外籍生現場即時面試與媒合。(圖／吳鳳科大提供)

校長蔡宏榮指出，校內外籍生近千人，近三年畢業生約300多人，其中84%選擇留臺工作。學校期望透過徵才博覽會加強外籍生求職信心，並以篩選出的優質企業協助學生順利銜接職場，「勇敢踏出求職的第一步，才能打造最強的職涯起點」。

活動開幕由中正大學留學生樂團以越南歌曲揭幕，嘉義大學留學生魔術秀及吳鳳科大印尼籍學生傳統舞蹈接續演出，展現多元文化魅力。現場亦設置韓國、越南、印尼等特色美食攤位與豐富摸彩活動，求職氛圍更加活潑熱鬧。