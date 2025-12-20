吳鳳科大技職之光13連霸 2生榮獲技職傑出證照達人獎

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】教育部於日前(19日)舉辦「2025年第21屆技職之光」頒獎典禮，吳鳳科技大學再度展現技職教育深耕成果，連續第13年榮獲「教育部技職之光」殊榮，成為技職教育領域的亮眼典範。今年共有2位學生榮獲被譽為技職教育「奧斯卡獎」的「技職傑出證照達人獎」，分別為美容美髮造型設計系蘇秀珍同學，以及餐旅管理系劉禹汎同學，表現卓越、實至名歸。

吳鳳科大餐旅管理系劉禹汎同學 （右） 榮獲第21屆技職之光證照達人獎，由教育部常務次長朱俊彰（左）頒獎。(圖／吳鳳科大提供)

餐旅管理系劉禹汎表示，選擇就讀吳鳳科大餐旅管理系，正是因為師長教學認真、設備完善，並秉持「有教無類」的教育精神，讓學生在安心的學習環境中精進專業。

自幼對烘焙與廚藝懷抱熱情的劉禹汎，在學習過程中不斷挑戰自我，從一次次失敗中修正配方、累積經驗。目前已考取5張乙級及11張丙級專業證照。能獲得「技職傑出證照達人獎」，她感謝家人的支持，更感念學校在他重返校園後所提供的優質學習環境與師長悉心指導。

吳鳳科大美容美髮造型設計系蘇秀珍（右）榮獲第21屆技職之光證照達人獎，由教育部常務次長朱俊彰（左）頒獎。(圖／吳鳳科大提供)

美容美髮造型設計系蘇秀珍則分享，自己自17歲投身美髮產業，55歲時決定重回校園重新學習。回到吳鳳科大後，在老師們的鼓勵下積極考取證照並參加校外競賽，至今已取得3張乙級與6張丙級證照。蘇秀珍表示，每一張證照與每一次比賽成果，都是時間、汗水與信念的累積，這段學習歷程更讓她深刻體會「學無止境」的真諦。

吳鳳科大榮獲「技職傑出證照達人獎」技職之光13連霸，得獎者劉禹汎（右3）及蘇秀珍（右1），與楊玉惠司長及朱俊彰次長合照。(圖／吳鳳科大提供)

校長蔡宏榮恭喜兩位同學以堅定的學習態度與扎實的專業技術，榮獲技職之光肯定，他說，技職教育的核心精神，在於「做中學、學中做」，培養學生解決問題的能力與專業態度，該校長期重視實作教學與技藝養成，結合完善的教學設備、專業師資與學生的努力，才能連續13年蟬聯技職之光殊榮，未來也將持續用心培育產業所需技術人才，實踐學生畢業即就業、學用無縫接軌的辦學理念。