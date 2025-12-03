吳鳳科大攜手樂億皇家酒店 培育觀光餐旅人才

記者黃音文／嘉義報導

吳鳳科技大學為深化技職教育與產業接軌，於今（3）日在樂億皇家渡假酒店舉行產學合作簽約。簽約儀式由吳鳳科大蔡宏榮校長與樂億皇家渡假酒店韓忠信董事長代表簽約。校方主任秘書楊青隆、觀光休閒管理系主任洪飛恭等主管，酒店副總曾錦堂及管理團隊出席，場面隆重熱烈。雙方正式建立長期合作夥伴關係，期望以實務導向的教學模式，打造高品質產學合作平台，為觀光餐旅業培育具備專業技能與國際視野的優秀人才。

廣告 廣告

蔡宏榮表示，觀光餐旅產業快速發展，對專業人才的需求逐年升高。學校長期致力於實務導向教學，強調學生畢業前需具備足夠的現場經驗與應變能力。此次與樂億皇家渡假酒店合作，將讓學生走進真實產業環境，深化學用合一的職場技能，產學合作不僅是學生學習的延伸，更是教育與產業共創雙贏的機會。產學結盟，我們將為學生提供更多元的實習場域與企業合作，使學生踏入職場前便具備競爭力。

韓忠信表示，善盡企業社會責任、培育在地人才是我們的重要使命。期待藉由與吳鳳科大的緊密合作，將我們對服務品質的堅持傳承給下一代，共同提升嘉義地區觀光服務水平，創造學校、企業與學生三方共好的典範。

透過此次產學合作將進行包含客製化課程、帶薪實習、邀請樂億皇家高階主管與專業技師擔任協同教學講師、針對智慧飯店管理、特色餐飲開發、顧客服務體驗優化等領域進行專案研究等，達成產學雙贏的目標。