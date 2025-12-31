吳鳳科大校園風箏日 風起新願迎向2026嶄新一年

（記者黃信峯／嘉義報導）為迎接嶄新的2026年，吳鳳科技大學於歲末之際，今(31)日下午於操場盛大舉辦「風起新願迎向2026」校園風箏日活動。透過彩繪與放飛風箏的參與式體驗，由吳鳳科大校長蔡宏榮帶領全校師生在忙碌的期末暫緩步調，將新年的期許化作色彩繽紛的風箏，於校園上空綻放希望，象徵全校齊心迎向更美好的未來。

圖/吳鳳科大舉辦風起新願迎向2026校園風箏日，由吳鳳科大校長蔡宏榮（右２）、林明輝學務長（左３）與參與師生合影，展現全校齊心邁向卓越的朝氣。記者黃信峯翻攝

吳鳳科大本次活動以「風起新願」為主題，象徵「告別過去、展望未來」的情感連結。活動現場提供各式彩繪風箏與創作媒材，讓參與的師生親手在風箏上繪製專屬圖案，並寫下對2026年的自我期許。活動高潮由蔡宏榮校長親自於領航風箏上題字「吳鳳領航，卓越飛揚」，這八個字不僅代表校方對辦學品質的堅持，更象徵帶領全校師生突破框架、追求卓越的決心。隨著領航的風箏穩健升空，無數承載夢想的風箏也在藍天下飛揚，將校園操場轉化為一道充滿希望與活力的年終美景。

圖/吳鳳科大校長蔡宏榮親自題字的祈願風箏，象徵引領全校師生突破框架、以正向與活力邁向嶄新的一年。記者黃信峯翻攝

校長蔡宏榮表示，「風起新願迎向2026」校園風箏日不僅是單純的節慶活動，更是一個讓全校師生整理心情、共同展望未來的重要時刻。蔡校長強調：「風箏起飛的象徵意涵，代表著跨越困難、勇往直前。希望透過這次活動，讓祝福隨風而上，陪伴每一位師生以最正向、樂觀的心情，邁入嶄新的2026年。」

圖/吳鳳科大校長蔡宏榮（右４）、林明輝學務長（右１）與參與師生合影。記者黃信峯翻攝

學務長林明輝表示，本次活動由學務處課外活動發展組統籌規劃並執行，旨在營造歲末迎新的節慶氛圍，現場也集結了來自不同國家與文化背景的師生共同參與，不僅展現校園多元共融的活力，同時也提升校園凝聚力與認同感。活動亦積極響應聯合國永續發展目標（SDGs），聚焦SDG3「健康與福祉」與SDG11「永續城市與社區」指標，透過戶外活動與藝術創作，協助師生在期末紓解壓力、促進身心健康，並活化校園公共空間，構築一個開放且具凝聚力的友善社群。

圖/吳鳳科大校長蔡宏榮國際師生齊聚操場放飛彩繪風箏，承載夢想的風箏同時升空，共同迎接2026年的蓬勃朝氣。記者黃信峯翻攝

吳鳳科大園風箏日活動在溫馨氛圍中圓滿落幕，不僅強化了師生間的情感連結，更留下難忘的歲末回憶，充分展現吳鳳科大活力四射、追求永續發展的校園氣象。