吳鳳科大榮獲技職傑出證照達人獎 技職之光13連霸

（記者黃信峯／嘉義報導）教育部於12月19日舉辦「2025第21屆技職之光」頒獎典禮，吳鳳科技大學今年再度榮獲「教育部技職之光13連霸殊榮」，有2位同學榮獲技職之光「技職傑出證照達人獎」，分別是美容美髮造型設計系蘇秀珍及餐旅管理系劉禹汎同學。技職之光獎項堪稱為技職教育之「奧斯卡獎」，肯定獲獎同學在技職領域之卓越表現，就讀技職教育也能夠創造成就累積證照，證明自己。

圖/吳鳳科大榮獲「技職傑出證照達人獎」技職之光13連霸，吳鳳科大蔡宏榮校長(右2)、餐旅管理系主任蕭烟淨(右3)、教育部楊玉惠司長及朱俊彰次長與得獎者合影。記者黃信峯翻攝

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，首先祝賀二位獲獎同學，取得多張乙丙級專業證照展現出紮實的技術能力與求知精神。技職教育的核心，是讓學生在「做中學、學中做」的過程中，培養解決問題的能力與專業態度。本校重視學生技藝能力的養成，透過完善教學設備、師資專業教學、學生的用心與堅持，才能連續蟬聯十三屆的技職之光，本校用心培育產業技術人才，學生畢業即就業，無縫接軌，用心辦學讓學生安心、家長放心、企業開心的一所技職典範大學。

圖/吳鳳科大榮獲「技職傑出證照達人獎」技職之光13連霸，吳鳳科大校長蔡宏榮(左1)、餐旅管理系蕭烟淨主任(右)與得獎者劉禹汎及蘇秀珍參加教育部頒獎典禮。記者黃信峯翻攝

獲獎餐旅管理系劉禹汎表示：由於聽聞餐旅管理系(所)師長教學認真、教學設備完善，教師們秉持「有教無類」的教育精神，關懷並用心指導每一位學生，這是我選擇就讀餐管系（所）最主要的原因。烘焙廚藝是我從小的興趣，學習廚藝技能的過程中，除了感受作品的成就，無形中又會燃起自我挑戰的決心。目前已取得5張乙級、11張丙級證照，個人能榮獲「技職傑出證照達人獎」，除了感謝家人的支持與陪伴，更要感謝學校給我這樣的機會。在進入社會多年後重回校園，學校提供給我們這麼優質的學習環境與師長的指導教誨。

獲獎美容美髮造型設計系蘇秀珍同學表示：17歲開始便投入美髮業工作，直到55歲一個念頭悄悄冒出來我想回到校園，再重新學習、重新出發。回到校園學校老師鼓勵我考取證照及參加校外比賽，目前已取得3張乙級、6張丙級證照，這段學習旅程讓我更堅定「學無止境」的信念。很榮幸榮獲「技職之光」的肯定，這個獎項對我來說，不是一個終點，而是一份鼓勵，提醒我永遠不要忘記初衷。非常感謝吳鳳科大提供優質的學習環境及專業老師們的指導與鼓勵，會繼續將課堂所學應用於職場上，持續精進學習。

