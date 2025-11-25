吳鳳科大消防系副教授黃奕豪 榮獲國際傑出發明家國光獎章

（記者黃信峯／嘉義報導）吳鳳科技大學消防系主任黃奕豪副教授，憑藉其在消防工程與火災風險評估領域的卓越研究成果與技術創新，榮獲2025年「國際傑出發明家學術國光獎章」殊榮。該獎項由台灣國際發明得獎協會、中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會共同舉辦，素有「發明界奧斯卡獎」之稱，為表彰在科技研發與學術創新領域具有傑出貢獻的專業人才。此一殊榮不僅彰顯黃副教授多年深耕消防防災科技的研究實力，也為吳鳳科技大學在國際創新舞台上再添榮光。

廣告 廣告

圖/吳鳳科技大學校長蔡宏榮(左)，恭喜消防系副教授黃奕豪（右），榮獲2025年國際傑出發明家學術國光獎章。記者黃信峯翻攝

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，黃奕豪副教授的榮獲不僅是個人榮耀，更象徵本校在防災教育與研究創新上的卓越表現。學校將持續支持教師投入創新研究，深化與產業界合作，培育兼具理論與實務能力的防災專業人才，攜手打造更安全、智慧、永續的社會。

圖/吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。記者黃信峯翻攝

國際傑出發明家學術國光獎章採用積分制，包含專利數量、學術論文發表、發明展競賽成績及社會貢獻等多項目，每一項都需嚴格評比。黃奕豪副教授研究成果豐碩，已發表18篇國際期刊論文、72篇研討會論文，並取得10項中華民國發明專利，涵蓋電動車消防裝置、光電式探測器測試系統及轉向型風速測量裝置等創新技術。他的研究屢獲國際肯定，論文曾刊載於《Journal of Loss Prevention in the Process Industries》、《Processes》、《Journal of Local Self-Government》等國際期刊，並多次於日本、德國及台灣舉辦之國際研討會發表成果。

此次榮獲國際傑出發明家學術國光獎章黃奕豪副教授表示：「這項榮譽屬於整個研究團隊與吳鳳科技大學消防系。我們的使命不只是研究火災，更是要讓社會理解風險、預防災害，讓消防科技真正守護人民生命安全。」他強調未來將持續結合人工智慧、大數據分析與模擬技術，推動智慧消防與永續防災的跨領域應用。

更多引新聞報導

太保市長輩才藝秀暨「最繪就是您」頒獎 銀髮創意生活圈再升級

耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡啟動 一起為孩子點亮希望

