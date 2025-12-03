吳鳳科大與樂億皇家酒店產學合作 培育觀光餐旅人才

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】吳鳳科技大學為強化技職教育與產業鏈結，3 日與樂億皇家渡假酒店正式簽署產學合作協議，簽約儀式於樂億皇家渡假酒店舉行，由吳鳳科大校長蔡宏榮與樂億皇家渡假酒店董事長韓忠信代表簽署。校方主管與酒店管理團隊均到場見證，象徵雙方建立長期且深度的合作夥伴關係。

吳鳳科大校長蔡宏榮(左)與樂億皇家渡假酒店董事長韓忠信(右)代表簽署合作協議。(圖／吳鳳科大提供)

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，觀光餐旅業發展迅速，企業對具備實務能力的人才需求不斷提升，該校近年積極推動實務導向課程，鼓勵學生在畢業前累積足夠的現場經驗，此次合作將使學生能直接走入真實產業環境，強化學用合一能力，並透過更多元的實習場域與企業合作，提升學生職場競爭力。

廣告 廣告

樂億皇家渡假酒店董事長韓忠信指出，企業肩負在地人才培育責任，期望與吳鳳科大攜手合作，將酒店對服務細節與品質的重視傳承給下一代，並共同提升嘉義地區觀光服務能量。

根據協議內容，雙方將推動客製化課程、帶薪實習，並由酒店高階主管與專業技師參與協同教學；同時針對智慧飯店管理、特色餐飲開發及顧客服務體驗優化等領域進行專案研究，期望達到產學雙贏的目標。