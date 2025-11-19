吳鳳科大觀光休閒管理系迎新活動 熱情迎接國際新生

（記者黃信峯／嘉義報導）吳鳳科技大學觀光休閒管理系為歡迎114年新加入的國際新生，特別舉辦「跨海之誼，迎新相遇」迎新活動，今(19)日上午在文鴻樓A513教室熱鬧登場，由系主任洪飛恭主持、吳鳳科大校長蔡宏榮親自到場歡迎近百名越南學生，主秘楊青隆、學務長林明輝、國際長何漢彰、研發長顏思偉、國際中心主任洪照惠及多位老師出席參加、系辦也準備豐盛的佳餚讓外籍學生分享台灣特色美食，亦安排團康活動增進交流互動，現場氣氛熱絡。

圖/吳鳳科大觀光休閒管理系為歡迎114年新加入的國際新生，特舉辦「跨海之誼，迎新相遇」迎新活動，校長蔡宏榮親自到場歡迎致詞。記者黃信峯攝

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，學校教職員工平日就十分關照離鄉背景的外籍學生，歡迎本年度越南學生近百名前來吳鳳科大就讀，學校會提供各項資源來支持外籍學生的學習與生活，希望他們在這裡能夠順利適應，並充實自己的專業技能與文化視野。蔡校長也感謝觀光休閒管理系洪主任帶領下為外籍學生舉辦這麼有意義的迎新活動，包括文化體驗、團隊合作遊戲和台灣特色美食分享，展現了吳鳳科大對多元文化的包容與支持。

圖/吳鳳科大觀光休閒管理系為歡迎114年新加入的國際新生，特舉辦「跨海之誼，迎新相遇」迎新活動，校長蔡宏榮親自到場歡迎近百名越南學生。記者黃信峯攝

蔡宏榮校長說，吳鳳科大非常重視國際化發展，這類迎新活動不僅增強了外籍學生與本地學生的互動，也促進了文化交流。並期許這些外籍生在學校不僅能夠獲得專業知識，更能夠在台灣體驗多元文化、建立跨國友誼。

圖/吳鳳科技大學觀光休閒管理系系主任洪飛恭致詞。記者黃信峯攝

洪飛恭主任表示，感謝蔡宏榮校長及楊青隆主秘、林明輝學務長、何漢彰國際長等百忙中參加外籍生迎新活動，對新入學之國際學生給予最大支持。洪主任強調，吳鳳科大的觀光休閒管理系非常重視國際學生的學習經驗，並致力於創造一個多元且包容的學習環境，希望每一位外籍學生都能夠在這裡找到自己的興趣和方向，並在學業上取得優秀的成果。

圖/吳鳳科技大學觀光休閒管理系為歡迎114年新加入的國際新生，特別舉辦「跨海之誼，迎新相遇」迎新活動。記者黃信峯攝

洪飛恭主任表示，系上將提供各種資源和支援，協助外籍學生克服語言和文化差異，讓他們能夠順利適應台灣的生活與學習環境。他鼓勵外籍學生積極參與課內外的活動，與台灣學生建立深厚的友誼，共同探索台灣的美麗風光與多元文化。最後，祝福所有新生在未來的學習旅程中都能有所收穫，並希望大家能夠珍惜這段在台灣的寶貴時光。

