吳鳳科大黃奕豪榮獲國光獎章 消防科技創新受國際肯定

吳鳳科技大學消防系黃奕豪副教授獲頒2025年國際傑出發明家學術國光獎章。(圖／吳鳳科大提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】吳鳳科技大學消防系主任黃奕豪副教授，憑藉在消防工程與火災風險評估領域的深耕與技術創新，榮獲2025年「國際傑出發明家學術國光獎章」，該獎項由台灣國際發明得獎協會、中華創新發明學會及國際創新發明聯盟總會共同舉辦，被譽為「發明界奧斯卡獎」。

據了解，國光獎章採積分制評選，涵蓋專利成果、學術發表、國際競賽表現與社會貢獻等項目，評選標準嚴謹。黃奕豪副教授研究表現亮眼，累積18篇國際期刊論文、72篇研討會論文，並取得10項臺灣發明專利，技術涵蓋電動車消防裝置、光電式探測器測試系統與轉向型風速測量裝置等創新發明，成果屢獲國際肯定。他的論文亦多次刊載於《Journal of Loss Prevention in the Process Industries》、《Processes》、《Journal of Local Self-Government》等國際期刊，並受邀於日本、德國及台灣國際研討會發表。

吳鳳科大校長蔡宏榮 (左)及消防系副教授黃奕豪 (右)。(圖／吳鳳科大提供)

對於獲獎，黃奕豪指出：「這項榮譽屬於整個研究團隊與消防系。使命不僅是研究火災，更要讓社會理解風險，預防災害，使消防科技真正守護人民生命安全。」他並表示未來將持續導入人工智慧、大數據與模擬技術，推動智慧消防與永續防災的跨域應用。

吳鳳科大校長蔡宏榮表示，。黃奕豪副教授的獲獎不僅是個人榮耀，更代表學校在防災教育與創新研究上的卓越能量，未來將持續支持教師投入研發，深化與產業合作，培育兼具理論與實務能力的防災專業人才，共同打造更安全、智慧且永續的社會。