吳鳳科技大學外籍生就業暨實習徵才博覽會11/20盛大登場

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】為促進外籍學生留才嘉義發展，嘉義縣政府推動「嘉義縣留人留才精準就業計畫」由吳鳳科技大學執行，2025年外籍生就業暨實習徵才博覽會11月20日(四）於吳鳳科技大學旭光堂盛大舉行。有22家知名企業共襄盛舉，釋出超過200個以上職缺，涵蓋科技、電子、製造及觀光餐飲服務等產業，除正職職缺外，特別提供外籍學生實習機會，鼓勵學生及早接軌職場、做好職涯規劃，現場即可面試、媒合，快速掌握就業機會！

廣告 廣告

吳鳳科技大學自113學年度起，連續獲教育部補助「大專校院國際生留臺就業輔導專業化計畫」，從生涯探索、就業輔導、畢業後追蹤等，協助外籍生將在校所學應用於職場。此次活動結合嘉義縣政府「留人留才精準就業計畫」，共同打造外籍學生與在地企業交流的平台，促進國際人才留在嘉義就業與發展。

嘉義縣政府表示，打造友善外籍生就業平台、吸引並留住國際人才，是嘉義邁向國際化的重要一步。縣府未來將持續推動相關措施，強化外籍學生與在地企業的鏈結，促進嘉義產業升級與國際競爭力的提升。

吳鳳科技大學蔡宏榮校長表示，本校外籍學生人數約達一千人，近三年外籍畢業學生300餘位，約有84%選擇留臺工作。透過博覽會面對面的交流與媒合，提升求職成功率，協助更多外籍學生在嘉義落地生根。學校精選出安全、有保障的優質企業參與徵才活動，誠摯邀請外籍學生把握機會，勇敢踏出求職第一步，為未來職涯打造最強起點！

本次外籍生就業博覽會開幕儀式由中正大學留學生樂團以越南歌曲揭開序幕，嘉義大學留學生魔術表演與吳鳳科技大學印尼籍學生傳統舞蹈演出，展現外籍學生多元文化與才藝，增添濃厚的國際氛圍。現場並備有韓國、越南、印尼等特色美食攤位與豐富摸彩獎品，讓活動更添歡樂熱鬧。

圖：為促進外籍學生留才嘉義發展，嘉義縣政府推動「嘉義縣留人留才精準就業計畫」由吳鳳科技大學執行，2025年外籍生就業暨實習徵才博覽會11月20日(四）於吳鳳科技大學旭光堂盛大舉行。有22家知名企業共襄盛舉，釋出超過200個以上職缺 ，學生們都肯定學校的造福學生的作為。（記者吳瑞興翻攝）