「吳麗萍你好像搭丟賽」張惠妹嗨唱還有超大字幕笑噴！神級迷因台人才懂

娛樂中心／施郁韻報導

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，網友大讚今年台東縣的跨年晚會最頂。（圖／台東縣政府提供）

金曲天后張惠妹（阿妹）跨年夜回到家鄉台東，就連女星A-Lin、戴愛玲、范曉萱、Saya都來了，網友大讚今年台東縣的跨年晚會「封神」，阿妹跟上潮流，大唱韓團CORTIS歌曲〈GO!〉，一句被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」的歌詞，網友嗨翻。

張惠妹再度回到家鄉坐鎮跨年夜，號召多組出身台東、或與台東情感深厚的好友齊聚，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等大咖接力登場，陪伴數萬民眾迎接2026年，線上觀看人數一度飆過28萬人。

廣告 廣告

許多網友大讚台東跨年晚會的等級，「台東跨年晚會是不是2025最頂？」、「這根本演唱會等級了」、「這才叫真正的跨年」、「沒有主持人卻是全台最強，妹神不是叫假的」。

張惠妹與葛仲珊合作〈跳進來〉，又加碼嗨唱〈前進烏托邦〉，在這之前還加入了近期超夯的迷因，由人氣團體CORTIS所唱的歌曲〈GO!〉裡的韓文原句「우린필요없어다른sign」，被空耳成「吳麗萍你好像搭丟賽」，沒想到阿妹也拿來使用，大螢幕還出現了超大歌詞，「吳麗萍你好像...」現場觀眾與網友全笑翻。

日前網路上出現「吳麗萍」迷因，許多人在社群笑稱「우린필요없어다른sign」韓文原句的確唸起來像「吳麗萍踩到屎」，網友笑稱「這是繼FTISLAND南部弄假牙後新的經典迷因」、「只有台灣人才聽得懂的神級空耳。」



更多三立新聞網報導

A-Lin神改編「那魯one那魯two」！旋律超洗腦笑噴 網朝聖驚呼原唱是他

《功夫》港星病逝享壽69歲！袁祥仁妻曝噩耗 賣周星馳「如來神掌」爆紅

小S看完阿妹演唱會累癱！搭車「睡到隱身」全被拍 萬人笑翻：用生命嗨

張惠妹新年飆唱1.5hr「13首歌單一覽」 台東跨年封神網見總導演：難怪

