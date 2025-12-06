吳麗萍神曲AAA台灣首唱！ CORTIS熱跳〈GO!〉5萬人嗨爆高雄世運

CORTIS首次在台演唱暴紅神曲〈GO!〉。翻攝STARNEWS

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，擔綱主持的張員瑛及李俊昊一開場就浪漫跳了段華爾滋，表演橋段時CORTIS也飆唱了神曲〈GO!〉，讓5萬歌迷跟著唱和，嗨翻高雄世運主場館。

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，吸引人氣偶像、大勢演員齊聚一堂。

8月才出道的CORTIS上週甫在「2025 MAMA大獎」勇奪最佳新人獎，今也受邀來台出席AAA典禮，尤其成員JAMES（趙雨凡）曾在台灣念書，加上最近夯曲〈GO!〉的歌詞被網友空耳聽成「吳麗萍你好像搭丟賽」笑翻全網，讓這首歌的討論度爆表，今天也是該曲在台灣首唱，蔚為話題。

張員瑛（左）與李俊昊一登場就跳了一段華爾滋。翻攝STARNEWS

邁入10週年的AAA，今年首度移師台灣舉行，除了今天的AAA頒獎典禮，明天還將有「ACON 2025」音樂節輪番登場，兩天活動台灣觀眾都可透過三立都會台或是LINE TV觀看直播。今天的典禮盛會由IVE張員瑛5度扛主持棒，搭檔也是偶像出身的李俊昊一同主持，兩人對台灣都不陌生，張員瑛在主持時還說了中文「準備好一起享受了嗎？」大展語言長才與誠意。

張員瑛（左）與李俊昊在主持空檔在旁坐著休息。翻攝STARNEWS

今天出席典禮的陣容更是星光熠熠，包括夯劇《苦盡柑來遇見你》的IU、朴寶劍、李濬榮、崔代勳、文素利、嚴智苑、姜有皙等劇中演員，以及《暴君的廚師》潤娥、《善意的競爭》惠利、《親愛的X》金裕貞、《我的完美秘書》李浚赫、《外傷重症中心》秋泳愚，就連日本男神佐藤健都受邀出席。

偶像部分則有RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、ALLDAY PROJECT、WOODZ、KiiiKiii、MEOVV、ATEEZ、 CRAVITY、TWS、NEXZ、xikers、 AHOF、ASH ISLAND、KISS OF LIFE、YENA、CORTIS、KickFlip、QWER等團體，金曲歌王林俊傑也是座上賓。



