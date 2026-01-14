吳龍滿二審仍判死 家屬：下地獄女兒女婿才能安心

高雄男子吳龍滿當2名幼子面前持刀砍死其父母，一審遭判處2個死刑、褫奪公權終身，二審高雄高分院今駁回上訴維持死刑，死者家屬痛批「毫無悔意下地獄死者才能安心」。

吳龍滿二審仍判死。（圖／資料畫面）

回顧此案，2023年9月15日上午7時許，吳龍滿（64歲）不滿苓雅區住處樓上羅姓鄰居家中噪音太吵令他難以入眠，竟持刀上樓當著2名幼子面前，瘋狂砍殺羅姓夫妻致死，行兇後下樓騎機車逃亡，沒多久及遭警方逮捕羈押至今，期間吳男從未曾向被害人家屬道歉，一審因惡行重大遭高雄地院判處2個死刑、褫奪公權終身。

全案上訴二審經高雄高分院審理，二審期間律師主張吳根本毫無悔意，請求法官維持死刑判決，檢方也痛批吳否認犯行不知悔悟，請求高分院維持原判，而吳男審訊時仍否認犯行作無罪答辯；高雄高分院合議庭今駁回上訴維持一審死刑判決，吳龍滿聆判決後只冷回一字「喔」。

根據《中時新聞網》報導，死者蔡女父親得知吳龍滿二審仍判死表示感到欣慰覺得安心，他痛批吳開庭時還否認犯案稱沒有殺人，全程態度惡劣毫無悔意，還辯稱身上採到的DNA與證據都是警方偽造的，怒批「這種人還有所謂量刑鑑定、可教化嗎？」提到不幸慘死的女兒他哽咽的說吳「應該要下地獄，我女兒女婿才能安心」。

