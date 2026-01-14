吳龍滿二審仍判死 死者2幼子吃櫻桃驚喊是血、被笑是孤兒

一場因病態地幻聽覺得他人製造噪音引發的血案，徹底摧毀了兩個孩子的童年。高雄苓雅區吳龍滿持刀殺害樓上羅姓夫婦案，雖已判處死刑定讞，但受害者家屬揭露，當年目睹雙親慘死的兩名幼童，至今仍活在恐懼中，甚至看到櫻桃汁液就驚呼「是血」，悲慘遭遇令人心碎。

吳龍滿殺死鄰居夫婦後，態度冷血，讓人不寒而慄。 （示意圖/資料照/中天新聞）

回顧整起發生在2023年9月15日上午的血案，居住在13樓的吳龍滿自認樓上長期製造噪音，心生不滿之下在當天早上7時許，竟手持水果刀沿著逃生梯上樓。當時蔡姓母親正要送兩個兒子（7歲、5歲）上學，家門因此未鎖。孩子聽到敲門聲開門後，吳男立即衝入屋內，對著蔡女的胸、腹、背部瘋狂刺殺，接著闖進臥房，朝還在睡夢中的羅姓丈夫連刺8刀，夫妻倆當場死亡。

高雄市前年發生 惡鄰砍殺夫妻案， 高雄地院於今日下午4點宣判，兇嫌吳龍滿依殺人罪判處死刑，褫奪公權終身。（示意圖/中天新聞資料照）

7歲長子在偵訊時顫抖地描述當時情景：弟弟在玄關穿鞋，他在沙發穿襪子，忽然看到樓下的「13樓阿伯」拿刀衝進來，沒說任何話就攻擊媽媽，然後進房間殺爸爸。兇手離開後，長子跑去搖晃父母問「還活著嗎？」但雙親已倒在血泊中沒有反應。他強忍驚恐，拉著弟弟搭電梯逃到樓下，向警衛哭喊：「爸爸媽媽被13樓的阿伯殺了！」

蔡女的父親指出，女兒和女婿為解決吳龍滿所指的噪音，特意在客廳鋪上了地毯，還在桌椅腳都裝上廢網球，誠心解決問題，沒想到還是遭到吳龍滿毒手。（圖/中天新聞）

案發兩年後，孩子們的創傷依然深重。外公（蔡父）在庭上作證時表示，外孫曾滿臉自責地問「我是不是壞小孩？」過年期間吃櫻桃時，看到紅色汁液竟驚恐地喊「是血」。奶奶也淚流滿面地說，孫子現在每晚都要重複檢查門鎖好幾次，深怕「壞人又進來」，還因為被同學嘲笑是孤兒，一度不願意去學校。

為了讓孩子有安全感，羅家長輩持續輪流陪伴。羅父從案發後就改睡客廳沙發，只為了讓孫子知道「阿公在這裡保護你們」，孩子才能入睡。羅母悲痛地說，雖然失去兒子讓她感到絕望，但為了兩個孫子，她必須撐下去。

法院審理後認定吳龍滿犯行殘暴、泯滅人性，一、二審均判處兩個死刑並褫奪公權終身。

