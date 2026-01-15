吳龍滿二審維持死刑！2幼子目睹雙親遇害 家屬慟：終於能和孩子交代

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

高雄男子吳龍滿2023年9月15日因不滿樓上鄰居太吵，竟闖入家中，當著2名幼子的面殺死其父母。法院一審判吳龍滿2個死刑，高雄高分院昨（14）日維持死刑判決。家屬表示：「判決出爐鬆一口氣，提心吊膽好幾天，終於能跟孩子們交代了！」

高雄男子吳龍滿（左圖）2023年持刀砍死樓上鄰居，高雄高分院昨日維持死刑判決。（圖／翻攝畫面）

受害者羅男的妹妹在Threads發文表示，事發至今已經2年多，兇手用著社會大眾的納稅錢吃好睡好：「還可以無恥要求小朋友要出席，時不時出來噁心一下...這條正義之路真的好遙遠。我們所求的，不就是一個公道嗎？殺人償命，他甚至賠不了我們2條命！他無牽無掛不怕死，我兄嫂卻是帶著多少遺憾離世。」

羅男妹妹表示，二審判決出爐前，媽媽提心吊膽好幾天，前一晚更是睡不好，擔心若是改判其他結果，會讓孩子不能接受，如今看到二審仍維持死刑，是大大地鬆了一口氣，覺得終於能跟孩子交代：「不管事隔多久，只要想著嫂子離開當下，是看著孩子們走的，而危險還在旁邊，不知道她有多心急卻無能為力，我就心如刀割。」

她坦言，本來已經做好最壞打算，畢竟台灣的法律常常讓人無所適從，所以一直抱持著「沒有期待沒有傷害」的想法，畢竟這年頭要判死刑太難，執行似乎又更難，得知結果後，她感動表示：「沒想到真的維持判死...太好了，至少現在只剩三審這一關。」











