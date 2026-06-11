吳龍滿殺鄰居夫妻判死撤銷 死者父：不能讓他下地獄嗎？

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高雄苓雅區男子吳龍滿殺害羅姓夫婦一、二審均遭判處吳男死刑，最高院昨日撤銷判決發回更審，羅妻父親今老淚縱橫泣訴「難道不能讓他下地獄嗎？」大罵法官「無恥」，痛批是在凌遲被害家屬。

吳男殺死鄰居夫妻一二審皆判處死刑。（圖／資料畫面）

回顧此案，吳滿龍於2023年9月間因懷疑及不滿樓上鄰居羅姓夫妻製造噪音，當著2人幼子面前持刀砍殺羅男（36歲）與羅妻（35歲）致死，事後逃離現場跑到萬大大橋下丟棄凶刀與衣服，最後在屏東遭警方逮捕送辦，高雄地檢署認為吳男手段凶殘毫無悔意依殺人罪嫌起訴，並建請法院判處死刑。

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一審高雄地院認為吳男有預謀殺人直接故意且手段殘忍，無證據證明吳男罹有精神疾病，依2個殺人罪判處2個死刑、褫奪公權終身；二審高雄高分院認為原審認事用法並無不妥駁回上訴，吳男再提上訴。

案經最高法院審理，法官認為一審並未認定吳男殺人動機，二審認定吳男預謀殺人但與卷證資料不符，另精神鑑定部分根據卷證資料，吳男並非不能做相關鑑定，這部分須符合113年度憲判字第8號判決要求，昨日撤銷原判決，發回高雄高分院更審。

死者羅男妻子蔡女蔡女父親今出面痛斥「太沒有道理了」，並稱在地院已經做過多次鑑定，「究竟要鑑定幾次？」最高法院駁回究竟有沒有考慮到受害人感受，根本是浪費資源，讓社會感覺最高法院又再拖延甚至想翻案。

蔡父痛心的說，女兒和女婿永遠都不得安寧，「家庭都支離破碎了，想到痛苦萬分」，並請求最高院法官高抬貴手好好整理案件不要輕易駁回，更希望法官與政府能體會被害人的心情，哽咽痛訴「這種罪大惡極的事，難道不能讓他下地獄嗎？難道殺人不用償命嗎？還可以在獄中不愁吃穿，但被害人的家屬卻很痛苦。」

蔡父質疑，法官撤銷死刑的目的是為了迎合政府「廢死」的政策，痛批：「殺人償命罪證齊全，之前都鑑定過了，政府和法官現在是在欺負被害人嗎？一點同理心都沒有！很荒唐、莫名其妙！」他認為應該速審速決讓女兒、女婿在天堂安穩過日子，提到2個孫子他說盡量避談避免觸景傷情。

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