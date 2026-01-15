吳龍滿狠殺鄰居夫妻二審仍判死 家屬慟：能跟孩子交代了

高雄吳龍滿2023年9月砍死樓上夫妻，二審維持判處死刑。（圖／報系資料照）

高雄市苓雅區2023年間發生一起震驚社會的命案，63歲男子吳龍滿因懷疑樓上住戶長期發出噪音，竟在其2名孩子面前，持刀砍死樓上夫婦。一審高雄地院一致決，宣判死刑；案經上訴二審，高雄高分院14日宣判駁回上訴，維持原審死刑。而受害家屬事後發文感嘆，「提心吊膽了好幾天，終於能跟孩子們交代了！」

回顧案件，63歲吳男懷疑樓上羅姓夫妻製造噪音，2023年9月間涉持刀當著羅姓夫妻稚子的面，先後殺害35歲羅男妻子及36歲羅男。孩子目睹全部過程，嚇得衝到樓下管理室求救。近日案經上訴二審，吳男維持原審死刑刑度。

羅男妹妹14日在Threads發文表示，二審判決出爐前，媽媽提心吊膽好幾天，前一晚更是睡不好，「她跟我說終於能跟孩子們交代了，原本一直很擔心萬一改判，會讓孩子們不能接受」，並坦言台灣的法律常常讓人無所適從，判死刑太難、執行更難，因此一直抱持著「沒有期待沒有傷害」。如今看到二審仍維持死刑，家屬大大地鬆了一口氣，至少現在只剩三審這一關。

她表示，事發過去2年多，兇手用著他們的納稅金吃好睡好，還可以無恥要求稚子出席，讓她無奈「這條正義之路真的好遙遠」。羅男妹妹指出，家屬求的就是一個公道，「殺人償命」甚至賠不了兩條命，「不管事隔多久，只要想著嫂子離開當下是看著孩子們走的，而危險還在旁邊，不知道她有多心急，卻無能為力，我就心如刀割。」

至於2名幼子的身心狀況，羅男妹妹也透露，孩子們光是被心理醫師詢問出席相關問題，就已經壓力過大，因此醫師有出示更明確的整份報告，法官也同意他們不需出席，「對於他們不用出席，家屬都非常開心。」

