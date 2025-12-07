吵到孩子看心理醫生！囤物癖妻「吃過期食物、罵婆婆是肥豬」法院卻不准離婚

桃園一名男子與妻子多次吵架而萌生離婚念頭。示意圖／取自免費圖庫pixabay

桃園一名男子與妻子結婚後，發現妻子非但拒絕分擔家計、衛生習慣差，還會因為情緒失控而不當照顧孩子、辱罵婆婆與丈夫，婚姻衝突不斷，因此決定向法院請求離婚，但妻子否認相關指控，並強調願意改善彼此狀況，繼續維繫這段婚姻。桃園地方法院審理後，認定雙方爭執多屬生活磨擦，尚未達到法定離婚要件，最終駁回男子離婚請求。

根據判決書，桃園一名男子阿明（化名）2015年11月與妻子麗麗（化名）結婚後育有一對子女，並在桃園買了新家，夫妻倆約定共同負擔房貸與家庭開銷。原以為婚後生活幸福美滿，但阿明痛訴，麗麗自2019年懷第二胎起就開始拒絕共同負擔房貸與生活費，更多次抱怨阿明收入低、向友人與娘家表示都是她在「養家」，實際上除了房貸，家中多數開銷如水電瓦斯、修繕費、孩子保母費等，都是由阿明負擔。

另外，阿明為了照顧孩子及剛開刀的母親，曾向公司申請半年育嬰假，申請前麗麗也曾承諾會負擔家中開銷，但麗麗後來卻只付了第1個月房貸，之後更以「婆婆不搬走就不付錢」為由拒絕負擔房貸。阿明痛訴，他的年收入約90餘萬元；身為精品銷售顧問的麗麗收入約150至200萬元，但他卻得在完全沒收入的半年期間得獨自負擔家中沉重開銷，對婚姻造成重大衝擊。

阿明更主張妻子有著囤物癖，衛生習慣極差，會將各種食物放到過期2、3年仍留著，甚至會給孩子吃，冰箱裡也堆滿腐敗食品，而且總是會把衣物堆在潮濕角落發黴，導致家中四處出現蟑螂，浴室裡也有一堆掉髮、孩子用過的尿布，就連曾在廚房摔破玻璃也不清理，生活雜物更是堆滿後陽台、車內、停車位。阿明強調，他並非要求麗麗做家務，但即使曾請對方清理自己製造的髒亂卻還是被置若罔聞。

不僅如此，阿明還指控妻子是個會「不當照顧孩子」的媽媽，阿明曾看見麗麗為了讓孩子不再哭鬧，將粉餅、化妝品等可能含重金屬的物品給孩子把玩、讓已戒奶嘴半年的孩子重新依賴奶嘴，即使他多次制止都被無視。另外，阿明請假照顧住院母親期間，麗麗還只為了滑手機而讓孩子互相照顧，導致小孩後腦因此跌傷，麗麗甚至曾因看到孩子尿布內有排泄物，而情緒失控地把沾有排泄物的尿布丟向他。

除了敷衍對待他和孩子，阿明怒批，麗麗自2019年起就經常突然暴怒，對他與母親惡言相向，甚至在家庭群組中批評、羞辱母子倆，留下「比中指」的符號，並寫下「一回到家，手也不洗，開始把她帶出來的東西，全部拿出來，開冰箱、開廚房抽屜，跟大陸人沒兩樣」、「你媽真不是普通的懶」等語，更恐嚇將一起修理婆婆：「你們都不想當壞人，沒關係！我修理他，你們誰講話，我就一起修理，尤其是你媽！」

不僅如此，麗麗還會刻意在子女面前辱罵丈夫「廢物、流浪漢、胖子、小氣鬼」等不堪言語，還會當著孩子的面前辱罵婆婆是「肥豬、大摳呆、短腿的豬」等，而小孩事後甚至反過來安慰奶奶：「我沒有認為妳是豬」。阿明還曾帶小孩看心理醫生，認為麗麗的惡言相向和情緒失控已嚴重影響子女身心發展，阿明坦言，雖然夫妻倆先前曾進行婚姻諮商，但狀況毫無改善，因此決定訴求離婚。

麗麗則主張，有關不分擔家庭生活費、衛生習慣不佳、未盡子女保護教養義務、對丈夫及婆婆言語霸凌等指控均與事實不符。麗麗認為，家務本當由夫妻共同協力完成，她也有盡力維持環境整潔，更踢爆阿明也經常使用不雅言辭戲稱自己的母親，她還無意間發現婆婆私下持續挑撥夫妻倆的感情，才會一時情緒留言，但冷靜過後已有收回。

至於丟尿布事件，麗麗透露，導火線是因阿明下班後又忘記替小孩換尿布，導致小孩屁股紅腫，直到她下班發現此事、告訴阿明後，對方卻一副事不關己的態度，才會發生爭執，而且當晚阿明也有向她丟尿布、動手傷害她。麗麗認為，婚姻是要靠夫妻溝通才能增進並維繫感情，而她至今仍然願意繼續溝通協商，找出適合2人相處及經營家庭的模式。

桃園地院審理後，認為阿明所述事件大多屬於家庭紛爭、生活磨擦，以及雙方價值觀差異，尚不足以證明達到法定離婚事由，例如重大侮辱、惡意遺棄、不堪同居的虐待或其他難以維持婚姻情形，法官認為，夫妻雙方皆對衝突有責，難認定責任全在麗麗身上，而且麗麗在此案審理期間多次表達不同意離婚，認為縱然雙方曾於婚姻中偶因爭執而又分開之意，也可能是一時情緒激動所言，並非麗麗不想繼續經營婚姻。

法官認為，阿明所舉事證並不足以認定已有不堪被告同居虐待的情況，法官也以客觀標準審視，這段婚姻並非已產生重大破綻、達到無法回復的程度，認為阿明和麗麗若能放下主觀成見，重新檢視生活狀況、坦心直言對於共營婚姻的要求與期盼，採取溫和不指責的溝通方式，日後仍有重新回復感情的希望，最終駁回阿明的離婚請求。



