吵到疾管署也頭大！大聲公男辱醫護 新光醫院：絕不和解

新光醫院（鄭郁蓁攝）

醫療暴力不斷，日前發生酒醉病患毆打護理人員，重擊致腦震盪引發各界譴責，衛福部次長林靜儀呼籲司法不應再姑息。新光醫院去年就發生，有洗腎病患開車拿著大聲公，對著醫院廣播「院長害死我家人」，近期判決出爐，由於涉及公然侮辱，判拘役4個月，最後易科罰金12萬元，新光表示，該病患多次想和解，但在醫療暴力零容忍前提下，堅不和解，「才能還給醫護一個安全的工作環境」。

「新光醫院院長侯勝茂出來，你害死我的弟弟！」這名大聲公怪客，從前衛福部部長陳時中時代，就開車繞行衛福部，拿著大聲公大聲廣播「有沒有時常約會通姦」、「吳秀梅出來、吳秀梅出來，你跟陳時中有沒有時常收紅包，兩等侮辱言論，遭到起訴，近年陸續開至疾管署、台北榮總等大門口，大聲廣播騷擾，可說讓醫療界相當頭痛。

去年年中，紀男到新光醫院洗腎，因認為對醫護人員打針時特別痛，認為醫護針對他，因此開始開車繞行醫院大聲廣播，聲稱醫院害死他的弟弟。

新光醫院副院長洪子仁表示，近期判決出爐，因紀男所並非事實，涉及公然侮辱，最後法院判他四個月拘役，該男拜託希望能私下和解，但醫院考量醫療暴力零容忍，對於病人的醫療暴力，絕不寬貸，才能確保醫護同仁安全工作的，醫院堅持不和解，最後該男付出12萬元。

洪子仁表示，醫療暴力屢屢發生，未來只要對醫護工作環境有所威脅，絕對不會寬貸。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

