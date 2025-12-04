吵成一團！立院「停公教年改」協商藍綠白爭不停 吳思瑤再被翁曉玲消音

記者楊士誼／台北報導

立法院司法法制委員會今（4）日針對停止公教年改召開黨團協商，民進黨立委吳思瑤發言時稱要送圖表給國民黨立委羅智強、民眾黨立委張啟楷，但發言時頻頻被主持會議的國民黨立委翁曉玲打斷，指出吳已經發言過久，隨後將麥克風消音。吳思瑤後拿出圖表與羅、張兩人展開激辯，會議室頓時吵成一團，也讓翁曉玲宣布休息。

進入逐條討論階段，吳思瑤發言時抨擊，為何進入逐條討論還要依黨團發言，從來沒有逐條討論還在用黨團發言，跟韓國瑜主持的安排是不同的。她強調，要喊卡改革的立委沒有解釋要拿哪裡的錢來補，要增加政府支出就要負責任告訴社會停砍年金的財源在哪裡，要犧牲社福、國防、教育預算？她抨擊，要聽聽政府的聲音，考試院、教育部等單位至今沒機會發言。

吳思瑤表示，年改不是政黨對立也不是犧牲誰、霸凌誰，更不是要虧待誰，各國都在做年改，各國都是同心協力面對課題，為何在台灣就一再政治化？她隨即拿出圖表稱要送給張啟楷，因他搞不清楚保險金跟退休金差別，「不要傻傻分不清，我真的有印新的，等下再提供給你」。她隨後批評鄭天財稱「吳思瑤2016年時沒當立委」，但當時自己早已當選，還要被「李來希們」拖出去打。隨後翁曉玲表示，吳思瑤的發言時間已經超過，吳思瑤看到羅智強返回會議室，便再次拿起圖表，說要發給羅。

翁曉玲再次表示，吳思瑤發言時間已過。吳思瑤則批評羅智強，羅一直說因為年改，所以沒人報考公務員等，自己也因此準備圖表送給羅智強。翁曉玲強行打斷，並稱吳思瑤已經發言太多時間，已經超過六分鐘，並要求吳思瑤停止發言，隨後將吳思瑤的麥克風消音。

面對綠營的微詞，翁曉玲稱她覺得自己的提醒與決定不被吳思瑤尊重，她想維持會場秩序，甚至給了吳思瑤累計十分鐘的發言時間。吳思瑤旋即將圖表送給張啟楷與羅智強，羅智強反嗆吳思瑤「連數字都不會看」，張啟楷則邊罵邊把圖表丟向吳思瑤。羅智強拿起圖表跟吳思瑤開始爭執，吳思瑤則拿起羅智強的麥克風大喊「連題目都不會看」，兩人更拉著圖表繼續爭論，范雲也前去加入戰局，翁曉玲後宣布會議休息五分鐘。

