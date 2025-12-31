吵成一團！藍解套救國團協商無共識 扯「高中往事」范雲怒嗆游顥：無知

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委游顥推動黨產條例修法替救國團解套。立法院今（31）日黨團協商也引發藍綠爭執，游顥堅稱救國團是公益組織，且鍾佳濱等綠營人物也在救國團擔任多年職務，引起陳培瑜痛批游在消費綠營立委，國民黨拋卻過去做過的壞事「我真的佩服你們的歷史觀」。而游顥更扯范雲高中時期參與救國團活動的經驗，令范雲開嗆游顥「無知、講出可笑的話」。協商最後無共識，待院會處理。

鍾佳濱指出，很多在救國團的人在做公益，但救國團不是公益組織，其成員參與很多公益活動並不能改變救國團在威權時期不法侵佔許多國有財產的本質。游顥則稱，鍾佳濱內心或許有矛盾，因他在屏東救國團擔任多年副指導委員跟副主委，現在又轉任為顧問，在地方跟救國團緊密結合，在台北又必須說救國團不是公益組織。

陳培瑜痛批，游顥私自揣測鍾佳濱的內心行為不當應道歉，也質疑修法是否為了國民黨自身利益？李乾龍先前拜會國民黨團，稱黨產條例要排除救國團，一但解套對於藍軍在陸空戰會有助益，不如大方告訴大家「救國團跟國民黨沒關係」，游顥敢不敢說救國團在威權時期沒有控制思想、箝制言論？當時學生是否有為黨服務？都不敢正面回答，還說救國團是公益組織，根本是「假公益真圖利」。且一但修法，連同婦聯會都會解套，四百億的資產都會回來，「你們不是要福國利民嗎？你就造福國民黨、有利你民眾黨啦！」她也痛批，國民黨拋卻過去做過的壞事「我真的佩服你們的歷史觀，果然非常了不起、與眾不同」。

游顥則表示，法案是去年六月五日所提案，陳培瑜卻拿兩個月前的報導說自己受李乾龍的指示，是時空錯置。而救國團志工捐獻、活動剩餘資金都要受到不當充公，全民都看得很清楚，救國團三十年來的盈餘都要受到黨產會管控、限制甚至沒收，今天要還救國團公道是應該的，許多其他團體都被民進黨說進來，不要再牽拖。游顥也表示，如范雲高中時有參加過救國團活動，也都說救國團不錯，救國團也沒法要求鍾佳濱要不要擔任幹部，但鍾佳濱也心甘情願任職。救國團是不分顏色的公益組織，民進黨立委若有參與過救國團的活動，可以一起支持公益團體，撇開意識形態。

陳培瑜則回擊，游顥修改附隨組織規定，但救國團、婦聯會等就是認證的附隨組織，為何不敢講婦聯會卻問A答B？更不該消費所有參加過救國團活動的民進黨立委，當時國民黨壟斷市場，只准特定組織辦活動洗腦青年學子，這些歷史可以去檔案局看。她也質疑為何要逕付二讀？如果光明磊落為公益團體說話，為何不敢給委員會討論，趁大家跨年時「公開的偷偷摸摸」？若藍白好意思說自己提案不是自肥，就好好回到委員會討論。

游顥也回擊，全民關注的應該是軍演，而若民進黨要在其他天排協商藍營也尊重，陳培瑜此時直言「你腦袋不清楚！我要抗議，協商不是民進黨排的，這麼不公不義的法案是國民黨排的！跨年前他在偷全民的福利！」游顥則要求她尊重發言，全民在關注國防跟軍演，但民進黨卻用力關注救國團。此時范雲、陳培瑜、張雅琳等綠委也高聲直呼，國防預算跟總預算還被藍白卡在程序委員會，並和游顥互嗆「造謠」。

游顥又稱民進黨一直拿過去發生的事情講現在，此話一出也讓范雲開嗆「轉型正義是處理歷史的不公道好嗎？」游顥隨即又談及范雲高中時參加救國團活動的事，范雲也回擊，高三時教官到自己班上罵全班一小時，只因班上是北一女中唯一沒有國民黨員的班級，此時主持會議的羅智強要求范雲尊重游顥的發言，范雲不悅表示「他（游顥）對歷史無知講出這麼可笑的話！」更痛批「讓救國團還國家土地做一個正常的公益團體，不要當特權公益團體好嗎？」游顥則無視綠營砲轟，稱用意識形態針對救國團，社會都看在眼裡。

