地方中心／賴國彬 桃園報導

情侶吵架氣不過竟然臥軌！昨天（12日）在桃園區國際路平交道，有名女子疑似跟男友吵架，氣不過竟然就闖入鐵軌上還臥軌，男子趕緊追了上去，但當時恰好有區間車要經過，民眾看到嚇壞，趕緊按下緊急按鈕通知駕駛，男子也抱著女方躲開，這才沒有釀成意外。

火車鳴笛聲響起，民眾紛紛遠離，但鏡頭拉近仔細看，鐵軌上，竟然有一男一女，女子甚至趴臥在軌道上，完全無視火車逼近，直到最後一刻，男子抱著女方翻滾下坡邊，趴在身上保護他，才躲過危險，畫面險象環生，讓人捏把冷汗。

目擊民眾：「（女生）就一直走一直走，（後來）那個男生就鑽過去，那個男生要把他（女生）拖出來，那個男生就在罵他（女生）。」





驚悚意外發生在12號下午4點多，桃園區國際路平交道，初步了解，這兩人疑似是情侶檔，爆發爭吵後，女方氣的跑到鐵軌上臥軌，男方追上後還繼續吵，民眾看到嚇壞，趕緊按下緊急按鈕，最終2194次區間車，停在平交道上才沒有釀成事故，這對情侶檔眼看闖禍了，也立刻開溜，而整起事故，造成至少4車次誤點半小時。

鐵路警察局桃園分駐所副所長沈峰名：「查民眾行為涉嫌刑法第184條公共危險罪，全案調查後函送桃園地檢署偵辦。」





驚悚畫面曝！疑情侶吵架「吵到臥軌」 區間車險撞 男生死一瞬抱走臥軌女

吵架吵到臥軌!? 女險遭火車撞上 男友緊急抱走阻意外（圖／民視新聞）





平交道旁都會設置緊急按鈕，不管是車子卡在鐵軌上，或是有其他突發狀況，只要一按下按鈕，駕駛就會收到通知。

保全：「（火車）司機他會收到感應，他會知道，他就馬上到這邊就停下來。」

情侶吵架還是要冷靜、保持理性，否則一個衝動跑到鐵軌上，害人也害己，這下不僅大家都看到吵架糗態，還要背上刑責。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：驚悚畫面曝！疑情侶吵架「吵到臥軌」 區間車險撞 男生死一瞬抱走臥軌女

