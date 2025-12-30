吵架潑酸女友 男自盡亡

台南市東區發生情侶糾紛釀成重大傷害案件，警方封鎖現場，相關案情後續將進一步釐清。 （記者林怡孜翻攝）

記者林怡孜∕台南報導

台南市東區三十日上午驚傳一起姐弟戀情侶衝突潑酸及男子自傷事件！五十五歲的蔡姓男子與五十九歲的孫姓女友爭吵後，蔡男涉朝女友潑鹽酸、接著躲進房內反鎖持刀自傷。警消獲報到場破門將倒臥血泊的蔡男救出送醫，蔡經搶救仍傷重不治；孫女身上有多處鹽酸灼傷，送醫治療中。

據了解，這對年紀差四歲的姐弟戀情侶，在崇德路一處民宅內發生爭吵，蔡男疑情緒激動，他先拿鹽酸朝孫女潑灑，導致女方頭、頸、背部與肢體多處灼傷，孫女受傷並大聲呼救。員警到場後，隨即協助送醫救治；另於屋內發現一名男子倒臥血泊，經緊急送往成大醫院搶救後仍宣告不治。

警方指出，雙方疑為情侶關係，案發前曾發生口角，詳細衝突原因仍待進一步調查釐清。案發現場已完成採證並拉起封鎖線，全案已依規定報請檢察官相驗，後續將持續釐清案情。

（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）