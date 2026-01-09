吵架竟持獵槍轟爆鄰居頭 原民判12年、強制監護3年戒酒癮定讞

〔記者張文川／台北報導〕新竹縣尖石鄉原住民男子黃世禮，前年4月凌晨酒後與徐姓男鄰居吵架口角，竟憤而持改造獵槍射擊徐男頭部，致當場爆頭貫穿死亡，二審高等法院依殺人罪將他判刑12年，刑後令入相當處所監護3年，以治療酒精成癮導致的精神症；最高法院維持原判定讞。

判決書指出，黃世禮為山地原住民，2017年2月某日，以1萬2千元代價，購得由金屬擊發機構、木質槍托、已貫通的金屬槍管組合的狩獵槍枝，擊發功能正常，可供擊發口徑0.27吋的打釘槍、鋼珠彈丸，具有殺傷力。

2024年4月12日凌晨1時37分許，黃男在徐男住處外，因酒後與徐男發生口角，竟以偏離原住民傳統文化、祭儀或狩獵生活價值內涵的目的而使用獵槍，朝徐男的頭部射擊，造成徐右額部單一貫穿性遠距離槍傷，導致顱腦損傷，當場死亡；黃隨後拆解槍枝，棄置於住處前草叢及圍牆邊。

一審新竹地院認為，黃世禮僅因口角糾紛，持槍射擊被害人頭部致當場死亡，造成家屬突失至親無可彌補之傷痛，惡性重大，惟念其犯後坦承犯行，願負擔刑責，並與家屬達成調解，展現補償懊悔之心，態度尚可，依殺人罪判刑12年；考量他因酒精成癮肇禍，命其刑後強制監護5年。

二審高院將殺人罪維持12年刑，監護由5年改判3年。最高法院駁回黃的上訴確定。

