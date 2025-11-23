吵架衝超商喝「58高粱」 南投48歲女爛醉送醫

南投有女子和男友吵架後到超商買了一瓶600cc的58度高粱，一飲而盡，不只醉倒現場還不斷嘔吐。（圖／東森新聞）





南投有女子和男友吵架後到超商買了一瓶600cc的58度高粱，一飲而盡，不只醉倒現場還不斷嘔吐，員警到場叫救護車將她送醫。

員警vs.泥醉宋姓女子：「麻煩一下妳能動嗎，（不能）。」

員警獲報抵達超商，女子醉倒在超商坐位區不停嘔吐，而她的男友就站在一旁，神情相當無奈，讓人好奇她到底是喝了多少醉成這樣。

員警vs.泥醉宋姓女子男友：「她混那個不知道混什麼酒，（金門高粱耶）。」

女子有酒膽沒酒量，從沒喝過酒一喝就是高粱，難怪會被放倒，甚至吐出紅色不明液體，警方擔心出意外，趕緊通知救護人員將她送醫。

員警vs.救護人員：「喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」

等到救護人員抵達，女子已經在地上沉沉睡去，救護人員將她抬上擔架，女子不停乾嘔相當痛苦。

救護人員：「讓她緩一下。」

事發10日凌晨2點半左右南投市的一間超商，48歲的宋姓女子與男友半夜吵架離家出走，從不喝酒的她一氣之下買了一瓶600cc，濃度高達58度的高粱酒一飲而盡，沒過多久就倒在超商不省人事，男友找到她人爛醉如泥，警方到場她雖然能回話，但意識相當模糊不停嘔吐，甚至吐出紅色的不明液體，就怕女子吐不停會阻塞呼吸道，警方通知救護車到場，等到救護人員接手後才結束這場鬧劇，情傷喝酒也要考量酒量，否則感情的傷沒好，身體就先受傷。

