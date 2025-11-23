吵架衝超商喝「58高粱」 南投48歲女爛醉送醫
南投有女子和男友吵架後到超商買了一瓶600cc的58度高粱，一飲而盡，不只醉倒現場還不斷嘔吐，員警到場叫救護車將她送醫。
員警vs.泥醉宋姓女子：「麻煩一下妳能動嗎，（不能）。」
員警獲報抵達超商，女子醉倒在超商坐位區不停嘔吐，而她的男友就站在一旁，神情相當無奈，讓人好奇她到底是喝了多少醉成這樣。
員警vs.泥醉宋姓女子男友：「她混那個不知道混什麼酒，（金門高粱耶）。」
女子有酒膽沒酒量，從沒喝過酒一喝就是高粱，難怪會被放倒，甚至吐出紅色不明液體，警方擔心出意外，趕緊通知救護人員將她送醫。
員警vs.救護人員：「喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」
等到救護人員抵達，女子已經在地上沉沉睡去，救護人員將她抬上擔架，女子不停乾嘔相當痛苦。
救護人員：「讓她緩一下。」
事發10日凌晨2點半左右南投市的一間超商，48歲的宋姓女子與男友半夜吵架離家出走，從不喝酒的她一氣之下買了一瓶600cc，濃度高達58度的高粱酒一飲而盡，沒過多久就倒在超商不省人事，男友找到她人爛醉如泥，警方到場她雖然能回話，但意識相當模糊不停嘔吐，甚至吐出紅色的不明液體，就怕女子吐不停會阻塞呼吸道，警方通知救護車到場，等到救護人員接手後才結束這場鬧劇，情傷喝酒也要考量酒量，否則感情的傷沒好，身體就先受傷。
東森新聞關心您
飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車
更多東森新聞報導
快訊／基隆民宅氣爆 1男「臟器外露」倒臥地上
基隆氣爆「阿北臟器外露」 爆炸瞬間畫面曝光
「超萌女僕」 躲在養生館秘密小窩 警察抓她出來滿地鈔票
其他人也在看
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷
驚魂！小黃開到巷子口被撞翻 車內乘客受傷EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
水果月曆秒殺 阿伯5點來卡位「頭香到手」
[NOWnews今日新聞]立法委員楊瓊瓔(23)日上午與市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓，一同在鎮安宮廣場向鄉親分送2026年水果月曆。活動吸引大批民眾參與，600份精美月曆不到40分鐘即發...今日新聞NOWNEWS ・ 54 分鐘前
侯友宜表揚嬰幼兒照顧人員 感謝及肯定付出 (圖)
新北市長侯友宜（前左5）23日表揚新北市嬰幼兒照顧人員255人及177家托嬰機構，感謝及肯定其付出，以愛為名、以心為本照顧小朋友成長與茁壯。中央社 ・ 1 小時前
影/以暴制暴！新北24歲女遭男友痛毆 哥帶30公分長刀狠砍
踢到鐵板！新北市新莊區一位男子多次狠揍女友，結果女方的哥哥吞不下這口氣，約對方現身談判，一言不合旋即持刀追砍對方，犯案後帶刀去派出所自首。中天新聞網 ・ 50 分鐘前
台中行人走斑馬線遭貨車撞傷送醫救治 警將依法開罰駕駛
台中西屯區今天清晨發生行人走斑馬線遭貨車撞傷事故，台中市消防局表示，事故造成行人頭部、左手撕裂傷等，送醫後目前仍在加護病房救治；警方指出，調閱監視器確認，行人遭撞時走在人行穿越道上，將依法開罰，駕駛未禮讓行人最高可處3萬6000元罰鍰及吊照處分。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 33 分鐘前
為什麼要這樣對我！痛哭賣慘..男被抓包毒駕
唾液快篩抓毒首日就攔查18起，開罰110萬元。而在新竹有一名騎士，吸毒上路散發濃濃異味，警方直接攔停，沒想到男子崩潰痛哭耍賴，還賣慘說自己才被騙錢，情勒警方「為什麼要這樣對我」，員警等他演完，快篩出爐驗出毒品反應，還在背包發現安非他命針頭，這下他只能擦乾眼淚，乖乖配合。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑
看酒駕臨檢就迴轉、警拔槍喝令 駕駛仍加速落跑EBC東森新聞 ・ 50 分鐘前
台南砂石車追撞3車翻覆「車斗壓1機車」 騎士急送醫
台南市安南區今（23）日上午發生一起嚴重車禍，一輛砂石車疑似煞車不及，追撞前方停等紅燈的3輛車後翻覆，車斗壓住一輛機車，導致騎士四肢擦挫傷，所幸意識清楚，無生命危險。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
與男友吵架狂灌600cc高粱酒 女倒臥超商送醫
南投縣 / 綜合報導 南投一名48歲女子，和男朋友吵架，她賭氣跑到超商買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，沒多久就醉倒不省人事，警方到場時，女子意識模糊，還吐出紅色不明液體，救護車趕緊把她送醫治療，醫師提醒，酒精不但會造成意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克，尤其平常不常喝酒的人更要注意。48歲女子倒在超商內，意識模糊，家人又急又無奈，女子家人VS.女子說：「妳這樣子，救護車來，警車也來，大家都來麻煩，店員也沒辦法營業。」員警VS.女子說：「需不需要我們扶妳，(好)。」女子原本還能跟員警對話，但隨後就不省人事，還吐出紅色不明液體。員警趕緊叫救護車，原來女子和男朋友吵架，賭氣跑到超商，買了一瓶600CC的58度高粱酒，一飲而盡，員警VS.消防人員說：「可能有吵架，然後她就喝高粱，聽說她平常沒有在喝酒。」女子平常不喝酒，卻一口氣乾掉整瓶高粱，救護人員緊急把她送醫治療，化解危機，醫師指出，酒精會造成人體意識不清、嘔吐，飲用過量還可能引發休克致命。南投醫院神經內科主任張嘉為說：「甚至你可能過度飲酒，可能造成昏迷，誘發嘔吐反射，真的吐出來，結果就在昏迷情況下，造成吸入性肺炎，甚至直接造成氣管的阻塞，造成缺氧而死亡。」過去曾經有民眾喝完半瓶高粱後猝死，也有女大生喝完高粱酒睡著，結果被嘔吐物卡住氣管窒息死亡的意外，醫師提醒，平常不喝酒，或本身有心血管疾病的人，更要小心飲酒過量，以免造成生命危險。 原始連結華視影音 ・ 2 小時前
回應藍白合議題 侯友宜：所有合作要有共同理念 (圖)
新北市長侯友宜（左2）23日針對媒體詢及藍白合議題時表示，所有的合作一定要有共同的理念，參選人更要務實地去耕耘新北市。中央社 ・ 1 小時前
日本仙台市長訪台南 黃偉哲盼友誼傳承至下一世代
（中央社記者楊思瑞台南23日電）台南市與日本仙台市締結友誼市即將滿20年，仙台市長郡和子與仙台市議長野田讓今天到台南市府拜會市長黃偉哲；黃偉哲感謝仙台市用心經營交流，盼兩市友誼傳承至下一世代。中央社 ・ 1 小時前
TWICE志效現蹤高雄！輕軌旁慢跑超自律 正體中文喊話準備好了
韓國女子天團TWICE昨天（22日）完成在高雄世運主場館第一天的演唱會，今天又要迎來第二場，對體力來說是相當大的挑戰。沒想到隊長志效今天一大早還爬起來在輕軌旁慢跑，網友忍不住大讚：「我要瘋掉了，志效給我在運動，真的是不放過任何自律的機會，真的好不可思議他們在高雄（繼續哭。」自由時報 ・ 46 分鐘前
88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 50 分鐘前
彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海 海巡救回命危急救中
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。中央社 ・ 51 分鐘前
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 46 分鐘前
彰化蚵道2名釣客疑踩空落海 命危急救中
海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2名釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中，意外確切發生原因尚待調查釐清。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 44 分鐘前
金馬獎慶功／柯煒林一票之差影帝敗給張震 忍不住喊：誰沒投給我！
由導演陳玉勳執導的電影《大濛》，在本屆金馬獎風光入圍11項大獎，最終拿下最佳造型設計、最佳美術設計、最佳原著劇本、最佳劇情片等四項大獎，加上日前已獲頒的觀眾票選最佳影片，成為本屆金馬獎的最大贏家。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 48 分鐘前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
深夜難辨小細節 警出手讓黑箱烏龍變暖心佳話
【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名劉姓女子日前旅遊返臺，準備開箱旅遊戰利品時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站台灣好報 ・ 1 天前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 17 小時前