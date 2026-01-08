吵架離家遇寒流 高雄男困5米深溝險失溫喪命

高雄施姓男子在寒流來襲之際負氣離家後失聯，最後於深達5公尺的挖掘坑中被發現。（翻攝畫面）

高雄市田寮區一名男子因與家人爭執，跨年前夕在寒流來襲之際負氣離家，隨後失聯，家屬憂心其安危報警協尋。警方追查，在地形崎嶇的小滾水山區展開地毯式搜索，最終於一處工地深達5公尺的挖掘坑中，發現已出現失溫症狀的男子，所幸警民即時通報緊急送醫，才成功挽回一命。

高雄市田寮區一名施姓男子，跨年夜前夕因生活費與抽菸問題與家人發生口角，一時情緒激動負氣離家後失聯，恰逢寒流來襲，氣溫驟降，家屬憂心發生意外，隨即向警方報案協尋。警方展開搜索後，意外在小滾水山區一處工地內，發現施男受困於約5公尺深的挖掘坑中，當時已出現失溫情況，所幸及時救援送醫成功挽回一命。

據了解，施男身體狀況不佳，卻經常將生活費用於購買香菸，導致三餐不繼，甚至曾因血糖過低多次送醫，家人多次勸其戒菸未果，上月底跨年前夕再次發生爭執，施男趁夜離家，未攜帶金錢，手機也因電力耗盡而無法聯繫。施母苦等一日未見兒子返家擔心安危，焦急前往派出所報案。

發現施男時已出現失溫、意識模糊等症狀，若再晚一天被發現，後果恐怕不堪設想。（翻攝畫面）

警方調閱沿線監視器後，發現施男最後身影出現在小滾水山區方向，由於該地地形崎嶇、雜草叢生，且缺乏監視設備搜索難度極高，警方仍不放棄任何線索擴大搜索範圍，並啟動警民合作，挨家挨戶訪查周邊宮廟與雜貨店，請居民協助留意。

在警民通力合作下，一名熱心民眾於美勞橋疏濬工程空地巡視時，發現有人倒臥在挖掘坑內，立即通報警方。警方趕抵後確認正是失聯的施男，當時他因長時間未進食、受困寒風中，已出現失溫、意識模糊等症狀，情況一度危急，隨即通報救護車送醫救治。

施男受困期間因缺水缺糧，一度放棄求生念頭，若「再晚一天被發現，後果恐怕不堪設想」。警方也呼籲，民眾在深夜或天候不佳時，應避免進入視線不良或危險地區，家中若有身心狀況不穩定或需要關懷的親友，應及早尋求社會資源或專業協助。

★《鏡新聞》關心您：抽菸有害身心健康。





