吵架點火燒棉被！台中30歲女「怒燒廚房」險釀大禍 23層高樓警報大作百人急逃

台中市北屯區大連西路一棟社區大樓2日凌晨發生火警，30歲賴姓女子疑因夫妻爭執情緒失控點燃棉被，所幸自動灑水系統即時啟動撲滅火勢。（圖／翻攝畫面）

台中市北屯區大連西路一棟23層樓社區大樓，2日凌晨0時52分發生火警。一對夫妻在住處內發生爭執，30歲賴姓女子疑似情緒失控，將棉被等易燃物拖至廚房點火引燃，濃煙迅速瀰漫屋內，觸發大樓警報，驚動多名住戶緊急疏散。所幸大樓自動撒水系統及時啟動撲滅火勢，才未釀成大規模火災。

台中市消防局表示，接獲警方轉報後，立即派遣文昌、水湳及四平分隊前往搶救，由水湳分隊小隊長李其修帶隊，合計出動8輛消防車、22名人力。

警消抵達後發現，起火點位於住戶廚房，瓦斯爐上方放置棉被引燃，所幸社區自動灑水系統即時啟動，成功將火勢壓制撲滅，燃燒面積約2平方公尺，未釀成延燒。

救護人員現場檢視賴女意識清楚，但疑似有服用藥物情形導致肢體無力，隨後由救護車送醫觀察治療。雖然火勢及時未造成人員傷亡，但濃煙及疏散過程仍讓住戶飽受驚嚇。

警方表示，賴女於集合住宅內點火的行為，已對公共安全構成重大威脅，後續將通知其到案說明，訊後將依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦。

