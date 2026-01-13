吵格陵蘭之際還是能一起扣押走私油輪 官員透露丹麥參與美軍抓捕行動

美國和丹麥官員向美媒極限新聞台（Newsmax）透露，丹麥在上周北大西洋扣押一艘受制裁油輪「Marinera」（先前更常稱為「Bella 1」）的行動中提供了支援。這項支援發生在美國政府對丹麥施加壓力，爭取控制格陵蘭之際，格陵蘭已作為北約盟國丹麥的領土長達數百年。

這種合作與協助在北約盟國之間相當常見，一名美國官員表示，盟國的努力對美國的成功至關重要。

英國允許美國飛機使用境內基地



這起扣押事件發生在1月7日，地點位於英國與格陵蘭之間，該油輪先前在加勒比海靠近委內瑞拉處掉頭，並逃離美國海岸防衛隊的追蹤。英國國防大臣約翰．希利（John Healey）上周表示，英國允許美國飛機使用境內基地執行任務，並在最終捕獲階段提供額外監視與空中加油支援。

除了這起北大西洋扣押事件外，美國在大約一個月內已在加勒比海扣押另外四艘受制裁油輪。

美國總統川普1月11日在空軍一號上接受記者訪問時，輕描淡寫地回應有關從北約盟國手中奪取自治北極島嶼可能影響聯盟的問題，並重申美國出於國家安全需要格陵蘭。川普說：「我很樂意和他們達成協議。這會讓事情更容易。但無論如何，我們都會擁有格陵蘭。」

丹麥多次表示，歡迎美國在該島設立軍事基地。在冷戰時期，美國曾在格陵蘭擁有17個基地。之後，美國決定撤出大部分部隊，目前僅在該國西北部維持一個小型太空部隊基地。

國務卿馬可．魯比歐（Marco Rubio）本周稍晚將與丹麥官員就格陵蘭議題進行會談，這是延續川普購買格陵蘭的想法。

民主黨人和數名共和黨人已公開反對接管或購買格陵蘭的構想。



美眾議員提出「格陵蘭吞併與州籍法案」



針對美國政府的言論，丹麥和格陵蘭官員表示：「這不是對待真正朋友的方式」，並補充「格陵蘭不是待售品」。



格陵蘭政府1月12日發表聲明指出：「這是格陵蘭執政聯盟在任何情況下都無法接受的事。格陵蘭是丹麥王國的一部分。」

佛羅里達州共和黨眾議員蘭迪．法恩（Randy Fine）1月12日提出「格陵蘭吞併與州籍法案」，他表示該法案將聚焦「確保美國在北極的戰略國家利益，並對抗中國與俄羅斯日益增加的威脅」。一名匿名丹麥官員稱該法案「明顯是作秀」，對丹麥而言是「絕不可能」。

丹麥在北約盟國中，國防支出占國內生產毛額百分比排名第6，為3.22%。美國的國防支出也占國內生產毛額3.22%。國防支出占國內生產毛額百分比分居前五的北約國家，全都與俄羅斯接壤。



